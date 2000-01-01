Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Аналитики изменили прогноз на чемпионство «Зенита»
Аналитики изменили прогноз на чемпионство «Зенита»
После 26-го тура Opta обновила прогноз на чемпиона РПЛ. Какие шансы у команд на титул?
AMP-версия
«Динамо»
«Динамо»
После победы над «Зенитом» (1:0) шансы бело-голубых выросли с 1,8% до 6,9%. Куда выше у динамовцев вероятность стать третьими (60,4%).
«Краснодар»
«Краснодар»
Ничья с «Крыльями Советов» (0:0) повысила вероятность чемпионства «быков» с 24,2% до 32,6%. Шансы взять серебро — 51,2%.
«Зенит»
«Зенит»
После поражения от «Динамо» (0:1) шансы петербуржцев упали с 73,8% до 60,4%. Вероятность стать вице-чемпионами — 30,6%.
Шансы «Зенита» на победу в РПЛ упали после поражения от «Динамо». Расклады аналитиков
Читайте также
Немецкие лиги — самые посещаемые в Европе!
Немецкие лиги — самые посещаемые в Европе!
Молодёжка Узбекистана спела «Седую ночь». Видео
Молодёжка Узбекистана спела «Седую ночь». Видео
Топ-3 футболистов по решающим голам в Ла Лиге
Топ-3 футболистов по решающим голам в Ла Лиге
Левандовски повторил рекорд 19-летней давности
Левандовски повторил рекорд 19-летней давности
Холанд примерил усы. Фото нового образа
Холанд примерил усы. Фото нового образа
Без голов и ассистов: 5 клубов, остановивших Месси
Без голов и ассистов: 5 клубов, остановивших Месси
Маркиньос повторил крутой рекорд Верратти в Лиге 1
Маркиньос повторил крутой рекорд Верратти в Лиге 1
Клуб два дня плыл на военном корабле ради матча!
Клуб два дня плыл на военном корабле ради матча!
«Ноттингем» помог повторить Гвардиоле антирекорд
«Ноттингем» помог повторить Гвардиоле антирекорд
Аналитики обновили прогноз на чемпиона АПЛ
Аналитики обновили прогноз на чемпиона АПЛ
Видео чемпионского парада «Интера»
Видео чемпионского парада «Интера»
Топ-8 футболистов по зарплате в Саудовской Аравии
Топ-8 футболистов по зарплате в Саудовской Аравии
Больше Опенда в первом сезоне забивали лишь двое
Больше Опенда в первом сезоне забивали лишь двое
Достижение, как у Кейна, есть лишь у трёх игроков
Достижение, как у Кейна, есть лишь у трёх игроков
«Копенгаген» внёс в заявку 7-летнего парня. Зачем?
«Копенгаген» внёс в заявку 7-летнего парня. Зачем?
Мбаппе обновил личный рекорд по голам за сезон
Мбаппе обновил личный рекорд по голам за сезон

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android