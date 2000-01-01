Аналитики изменили прогноз на чемпионство «Зенита»
После 26-го тура Opta обновила прогноз на чемпиона РПЛ. Какие шансы у команд на титул?
«Динамо»
После победы над «Зенитом» (1:0) шансы бело-голубых выросли с 1,8% до 6,9%. Куда выше у динамовцев вероятность стать третьими (60,4%).
«Краснодар»
Ничья с «Крыльями Советов» (0:0) повысила вероятность чемпионства «быков» с 24,2% до 32,6%. Шансы взять серебро — 51,2%.
«Зенит»
После поражения от «Динамо» (0:1) шансы петербуржцев упали с 73,8% до 60,4%. Вероятность стать вице-чемпионами — 30,6%.
Шансы «Зенита» на победу в РПЛ упали после поражения от «Динамо». Расклады аналитиков
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