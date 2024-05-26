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Расписание спортивных матчей 27 мая 2024 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи понедельника: Роналду готовится к Евро, «Ролан Гаррос» и «бронзовая» серия в ЕЛ
Михаил Георгиев
Спортивные события 27 мая
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Начинаем рабочую неделю с яркого спорта: теннис, баскетбол, футбол. Следите вместе с нами!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: «Даллас Маверикс» — «Миннесота Тимбервулвз», плей-офф НБА, 1/2 финала, третий матч

НБА - плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
27 мая 2024, понедельник. 03:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Энтони Эдвардс наконец-то включится?

«Даллас Маверикс» расцвёл в плей-офф НБА. Команда под руководством Джейсона Кидда выкладывается на обеих сторонах площадки. Даже лидеры клуба из Техаса Лука Дончич и Кайри Ирвинг пашут в обороне. Это уже говорит о многом! «Миннесота Тимбервулвз» проиграла две встречи кряду на домашнем паркете, теперь финал Запада переезжает в Даллас. «Волки» уже не раз показывали по ходу этого плей-офф, что могут выступать без страха в глазах в гостях. Сумеет ли Энтони Эдвардс на этот раз проявить себя и добыть для команды первую победу в серии?

Авансы оправданны?
Не сравнивайте молодняк НБА с легендарным Джорданом. Эдвардс — лучшее доказательство
Не сравнивайте молодняк НБА с легендарным Джорданом. Эдвардс — лучшее доказательство

🎾 16:30*: Доминик Кёпфер (Германия) — Даниил Медведев (Россия, 5), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
27 мая 2024, понедельник. 16:30 МСК
Доминик Кёпфер
Германия
Доминик Кёпфер
Д. Кёпфер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Интрига: сможет ли Медведев улучшить положение в рейтинге?

Лидер российского тенниса Даниил Медведев начинает путь на «Ролан Гаррос» матчем с крепким немцем Домиником Кёпфером. Теннисисты ранее встречались трижды, и во всех случаях сильнее был Медведев — на US Open — 2019, 2021 и в Майами-2024. Победитель нового поединка выйдет во втором круге «РГ»-2024 на кого-то из пары Тьяго Монтейро — Миомир Кецманович. Отметим, что в прошлом году Даниил проиграл в Париже уже в первом круге, так что все набранные сейчас очки пойдут ему в плюс — что является важным в борьбе со Зверевым и Алькарасом за улучшение места в рейтинге ATP.

Подробное теннисное расписание дня:
11 топ-матчей понедельника в теннисе: Хачанов, Потапова и Медведев начинают «Ролан Гаррос»
11 топ-матчей понедельника в теннисе: Хачанов, Потапова и Медведев начинают «Ролан Гаррос»

🏀 19:30: «Зенит» — «Локомотив-Кубань», плей-офф ЕЛ, серия за третье место, второй матч

Единая лига ВТБ . За 3-е место
27 мая 2024, понедельник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: первый матч остался за хозяевами, гости сравняют счёт в серии?

Старт серии за бронзу Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024 получился великолепным. Матч получился интересным от начала и до конца. Бо́льшую часть игры «Зенит» лидировал в счёте, но «Локомотив-Кубань» усилиями лидеров в концовке сократил отставание от соперника. В решающий момент проявил себя Денис Захаров, который своим попаданием обеспечил победу клубу из Санкт-Петербурга – 79:77. У «Локо» по ходу встречи удалился Окаро Уайт, сначала споривший, а затем ударивший судью. В общем, вторая игра обещает быть не менее яркой!

Итоги первого матча:
Захаров — герой, а Уайт — злодей! «Зенит» в концовке огорчил «Локо»
Захаров — герой, а Уайт — злодей! «Зенит» в концовке огорчил «Локо»

⚽️ 21:00: «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад», Про-Лига, 33-й тур

Саудовская Аравия - Про-Лига . 34-й тур
27 мая 2024, понедельник. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Не начался
Аль-Иттихад
Джидда
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: пробьёт ли Роналду отметку в 35 голов за сезон в саудовской лиге?

Обе команды показали не тот результат в сезоне, на который рассчитывали. «Аль-Иттихад» (действующий чемпион Саудовской Аравии) пока что занимает пятое место в таблице. Он уже точно не поднимется выше четвёртой строчки. «Аль-Наср» хоть и располагается на втором месте, но наверняка рассчитывал на чемпионство. А в итоге отстал от «Аль-Хиляля» на 14 очков. Криштиану Роналду почти наверняка станет лучшим бомбардиром лиги. Он забил 33 мяча, ближайший преследователь отстаёт на шесть голов. Сколько мячей португалец забьёт на этот раз?

Роналду поедет на шестой чемпионат Европы:
Роналду попал в заявку сборной Португалии на Евро в шестой раз!
Истории
Роналду попал в заявку сборной Португалии на Евро в шестой раз!

⚽️ 21:30: «Фортуна» — «Бохум», Германия — переходные матчи, вторая встреча

Германия - Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
27 мая 2024, понедельник. 21:30 МСК
Фортуна
Дюссельдорф
Не начался
Бохум
Бохум
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: отыграет ли «Бохум» три мяча по итогам первого матча?

«Бохум» почти наверняка сыграет в новом сезоне во Второй Бундеслиге. Команда обидным образом упала в стыковые матчи, то есть заняла третье с конца место в таблице высшего дивизиона. «Фортуна» расположилась на третьей строчке во второй лиге и несколько дней назад сделала огромный шаг на пути к Первой Бундеслиге. Клуб из Дюссельдорфа уничтожил соперника в первом стыковом матче (3:0), да ещё и победил на выезде. В ответной игре «Бохуму» нужно совершить настоящее чудо. Увидим ли мы грандиозный камбэк?

Открытия и разочарования сезона в Бундеслиге:
Итоги необыкновенного и уникального сезона Бундеслиги. «Бавария» даже не вторая
Итоги необыкновенного и уникального сезона Бундеслиги. «Бавария» даже не вторая
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