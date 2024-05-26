Топ-матчи понедельника: Роналду готовится к Евро, «Ролан Гаррос» и «бронзовая» серия в ЕЛ

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Посмотреть все события 27 мая в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: «Даллас Маверикс» — «Миннесота Тимбервулвз», плей-офф НБА, 1/2 финала, третий матч

Интрига: Энтони Эдвардс наконец-то включится?

«Даллас Маверикс» расцвёл в плей-офф НБА. Команда под руководством Джейсона Кидда выкладывается на обеих сторонах площадки. Даже лидеры клуба из Техаса Лука Дончич и Кайри Ирвинг пашут в обороне. Это уже говорит о многом! «Миннесота Тимбервулвз» проиграла две встречи кряду на домашнем паркете, теперь финал Запада переезжает в Даллас. «Волки» уже не раз показывали по ходу этого плей-офф, что могут выступать без страха в глазах в гостях. Сумеет ли Энтони Эдвардс на этот раз проявить себя и добыть для команды первую победу в серии?

🎾 16:30*: Доминик Кёпфер (Германия) — Даниил Медведев (Россия, 5), «Ролан Гаррос», первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сможет ли Медведев улучшить положение в рейтинге?

Лидер российского тенниса Даниил Медведев начинает путь на «Ролан Гаррос» матчем с крепким немцем Домиником Кёпфером. Теннисисты ранее встречались трижды, и во всех случаях сильнее был Медведев — на US Open — 2019, 2021 и в Майами-2024. Победитель нового поединка выйдет во втором круге «РГ»-2024 на кого-то из пары Тьяго Монтейро — Миомир Кецманович. Отметим, что в прошлом году Даниил проиграл в Париже уже в первом круге, так что все набранные сейчас очки пойдут ему в плюс — что является важным в борьбе со Зверевым и Алькарасом за улучшение места в рейтинге ATP.

🏀 19:30: «Зенит» — «Локомотив-Кубань», плей-офф ЕЛ, серия за третье место, второй матч

Интрига: первый матч остался за хозяевами, гости сравняют счёт в серии?

Старт серии за бронзу Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024 получился великолепным. Матч получился интересным от начала и до конца. Бо́льшую часть игры «Зенит» лидировал в счёте, но «Локомотив-Кубань» усилиями лидеров в концовке сократил отставание от соперника. В решающий момент проявил себя Денис Захаров, который своим попаданием обеспечил победу клубу из Санкт-Петербурга – 79:77. У «Локо» по ходу встречи удалился Окаро Уайт, сначала споривший, а затем ударивший судью. В общем, вторая игра обещает быть не менее яркой!

⚽️ 21:00: «Аль-Наср» — «Аль-Иттихад», Про-Лига, 33-й тур

Интрига: пробьёт ли Роналду отметку в 35 голов за сезон в саудовской лиге?

Обе команды показали не тот результат в сезоне, на который рассчитывали. «Аль-Иттихад» (действующий чемпион Саудовской Аравии) пока что занимает пятое место в таблице. Он уже точно не поднимется выше четвёртой строчки. «Аль-Наср» хоть и располагается на втором месте, но наверняка рассчитывал на чемпионство. А в итоге отстал от «Аль-Хиляля» на 14 очков. Криштиану Роналду почти наверняка станет лучшим бомбардиром лиги. Он забил 33 мяча, ближайший преследователь отстаёт на шесть голов. Сколько мячей португалец забьёт на этот раз?

⚽️ 21:30: «Фортуна» — «Бохум», Германия — переходные матчи, вторая встреча

Интрига: отыграет ли «Бохум» три мяча по итогам первого матча?

«Бохум» почти наверняка сыграет в новом сезоне во Второй Бундеслиге. Команда обидным образом упала в стыковые матчи, то есть заняла третье с конца место в таблице высшего дивизиона. «Фортуна» расположилась на третьей строчке во второй лиге и несколько дней назад сделала огромный шаг на пути к Первой Бундеслиге. Клуб из Дюссельдорфа уничтожил соперника в первом стыковом матче (3:0), да ещё и победил на выезде. В ответной игре «Бохуму» нужно совершить настоящее чудо. Увидим ли мы грандиозный камбэк?