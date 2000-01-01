Монстр НХЛ! Какие рекорды Овечкин побил за последний месяц

Вышел на чистое третье место в списке снайперов в истории НХЛ

В матче с «Питтсбургом» Овечкин превзошёл достижения Бретта Халла и Яромира Ягра, теперь он третий по количеству шайб за всю заокеанскую карьеру (регулярка + плей-офф).