Новый матч — новый рекорд! Все достижения Овечкина за последний месяц
Каждый матч Ови бьёт или повторяет чей-нибудь рекорд — собрали всё самое важное.
Повторил рекорд Буре по шайбам в пустые ворота за сезон
В сезоне-1999/2000 Павел Буре отправил в пустые ворота девять шайб, в сезоне-2021/2022 Ови повторил это достижение.
Забил уже 158 вратарям за карьеру в НХЛ
Овечкин вышел на четвёртое место по этому показателю. Впереди — Марк Мессье (164), Патрик Марло (177) и Яромир Ягр (178).
100+ шайб в апреле
В каждом из семи месяцев — с октября по апрель — Овечкин забрасывал более 100 шайб — и это повторение рекорда Гретцки.
45 шайб в 36+ лет
Теперь Ови занимает второе место по голам за сезон среди игроков в возрасте 36+ лет (45 шайб). До рекорда Теэму Селянне всего ничего — три точных броска.
Пробил отметку в 1400 очков
Овечкин стал 21-м игроком в истории НХЛ, набравшим 1400+ очков в карьере.
Также Ови стал одним из трех игроков, кому удалось преодолеть отметку в 1400 очков, начиная с 1 января 2001 года (уже в XXI веке).
Вышел на чистое третье место в списке снайперов в истории НХЛ
В матче с «Питтсбургом» Овечкин превзошёл достижения Бретта Халла и Яромира Ягра, теперь он третий по количеству шайб за всю заокеанскую карьеру (регулярка + плей-офф).
Обновил свой же рекорд…
В 12-й раз в карьере Ови забрасывает 45+ шайб за сезон.
… и не один
И в 12-й раз в карьере ему удалось забросить не менее 15 шайб за сезон в большинстве.
Монстр НХЛ! Какие рекорды Овечкин побил за последний месяц
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