Уникальный рекорд в матче «Спартак» — «Динамо»
«Спартак» и «Динамо» выдали невероятное столичное дерби. Матч регулярки КХЛ завершился победой красно-белых со счётом 8:7 ОТ. Эта игра стала одной из самых результативных в истории лиги и установила новый рекорд!
Невероятная результативность
Матч «Спартак» — «Динамо» вошёл в топ-3 самых результативных в истории КХЛ. 15 шайб на двоих в одном матче также забрасывали «Витязь» и «Динамо» Минск (9:6) в октябре 2016 года.
Близость к лучшим
Рекорд же по количеству голов в одном матче принадлежит «Барысу» и «Витязю», которые в январе 2009 года забросили 17 шайб на двоих — 11:6 в пользу казахстанцев.
Новое достижение
Матч же между «Спартаком» и «Динамо» ознаменовался и уникальным достижением. Эта игра стала первой в истории КХЛ, где каждая команда забросила минимум семь шайб!
В матче «Спартак» — «Динамо» установлен уникальный рекорд. Такого в КХЛ ещё не было!
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