Овечкин повторил собственный антирекорд!
Александр Овечкин в этом сезоне уже не зажигает, как раньше. Хоккеист в матче с «Чикаго Блэкхоукс» (4:2) повторил свой антирекорд по безголевой серии. Как так?
Ужасный результат
Овечкин в матче с «Чикаго» не отметился заброшенными шайбами и продлил безголевую серию до 10 матчей. В итоге Александр повторил собственный антирекорд — в феврале и марте 2017 года россиянин тоже не забивал на протяжении 10 встреч.
Нелучшая статистика
В этом сезоне Овечкин в 25 матчах набрал 16 очков. В активе Александра пять голов и 11 результативных передач.
Овечкин повторил собственный антирекорд! Такого не было шесть лет
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