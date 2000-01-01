Овечкин повторил собственный антирекорд! Такого не было шесть лет

Ужасный результат

Овечкин в матче с «Чикаго» не отметился заброшенными шайбами и продлил безголевую серию до 10 матчей. В итоге Александр повторил собственный антирекорд — в феврале и марте 2017 года россиянин тоже не забивал на протяжении 10 встреч.