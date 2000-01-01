Бобровский установил уникальный рекорд в «Пантерз»! Что сделал российский голкипер?

Крутая статистика

В матче с «Баффало» Бобровский отрази 31 бросок, а показатель его надёжности составил 93,94%. Для россиянина эта игра стала девятой подряд, где он пропустил две и менее шайбы. Подобного в «Пантерз» ещё не было.