Бобровский установил уникальный рекорд в «Пантерз»
«Флорида Пантерз» обыграла «Баффало Сэйбрз» (3:2). Прекрасный матч провёл голкипер Сергей Бобровский. Россиянин даже установил уникальный рекорд в клубе!
Крутая статистика
В матче с «Баффало» Бобровский отрази 31 бросок, а показатель его надёжности составил 93,94%. Для россиянина эта игра стала девятой подряд, где он пропустил две и менее шайбы. Подобного в «Пантерз» ещё не было.
Рекордсмены
Предыдущий рекорд по таким сериям принадлежал сразу трём вратарям. Томас Вокоун (дважды в сезоне-2007/2008), Джон Ванбисбрук (сезоны-1994/1995 и 1995/1996) и Марк Фитцпатрик (сезон-1996/1997) пропускали две и менее шайбы восемь встреч подряд.
Бобровский установил уникальный рекорд в «Пантерз»! Что сделал российский голкипер?
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