«Анахайм» установил уникальный рекорд НХЛ! У клуба пять камбэков в сезоне

«Анахайм» установил крутой рекорд НХЛ!
Аутсайдер творит настоящие чудеса на старте нового сезона НХЛ. «Анахайм» благодаря хорошим результатам идёт на шестом месте в Западной конференции. «Дакс» даже установили уникальный рекорд в НХЛ!
Крутой рекорд
В 5 из 11 матчей сезона «Дакс» совершали невероятные камбэки. Команда уступала в счёте к третьему периоду, но в заключительные минуты матча вырывала победу. Такого не удавалось ни одному клубу в НХЛ!
Крутые победы
«Анахайм» одержал волевые победы в матчах с «Вегасом» (4:2 при 0:2 после второго периода), «Коламбусом» (3:2 ОТ при 1:2 по ходу третьего периода), «Бостоном» (4:3 ОТ при 1:3 после второго периода).
Удивительные камбэки
Сумасшедшие победы были и во встречах с «Питтсбургом» (4:3 при 2:3 по ходу третьего периода) и «Аризоной» (4:3 ОТ при 2:3 после второго периода).
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