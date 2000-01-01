«Анахайм» установил уникальный рекорд НХЛ! У клуба пять камбэков в сезоне

Крутые победы

«Анахайм» одержал волевые победы в матчах с «Вегасом» (4:2 при 0:2 после второго периода), «Коламбусом» (3:2 ОТ при 1:2 по ходу третьего периода), «Бостоном» (4:3 ОТ при 1:3 после второго периода).