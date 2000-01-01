Чьи набранные очки «стоят» дороже всего?
В НХЛ составили список хоккеистов с самыми «дорогими» результативными действиями. Кто вошёл в топ-5?
5-е место — Райан Джохансен
«Колорадо Эвеланш» каждая заброшенная шайба или отданный ассист нападающего обходится в $ 470 тысяч.
4-е место — Евгений Кузнецов
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» «зарабатывает» за каждое набранное очко $ 557 тысяч.
3-е место — Николя Делорье
«Филадельфии Флайерз» форвард обходится в $ 583 тысячи за результативное действие.
2-е место — Якоб Сильверберг
Нападающий «Анахайм Дакс» «зарабатывает» за каждое набранное очко $ 656 тысяч.
1-е место — Джонни Годро
«Коламбус Блю Джекетс» каждая заброшенная шайба или отданный ассист Джонни Хоккея обходится в $ 728 тысяч.
Топ-5 хоккеистов НХЛ, результативные действия которых «стоят» дороже всего
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