Овечкин может побить два рекорда в первой игре НХЛ
До старта нового сезона НХЛ осталось меньше недели. Александр Овечкин уже в первом матче может побить два уникальных рекорда. Каких?
Голы в матче открытия
Сейчас россиянин занимает третье место в топе хоккеистов, забросивших больше всего шайб в матчах открытия сезона. У Овечкина в 18 сезонах 13 голов.
Голы в матче открытия
Выше Александра располагаются только Дино Сиссарелли (14 шайб, 16 сезонов) и Мишель Гуле (14 шайб, 13 сезонов). Если Овечкин забьёт в матче открытия, то сравняется или даже обгонит этих легенд хоккея.
Очки в матче открытия
В стартовых матчах сезона у россиянина 24 (13+11) очка. Если Александр забьёт или отдаст ассист, то станет девятым игроком в истории НХЛ, набравшим 25+ очков в матче открытия.
Когда будет рекорд?
Первый матч сезона «Вашингтон» проведёт 14 октября. «Кэпиталз» примут на своей арене «Питтсбург Пингвинз».
Овечкин может установить два новых рекорда уже в первом матче НХЛ!
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