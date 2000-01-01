Два рекорда в матче «Торпедо» — «Металлург»
«Торпедо» и «Металлург» (7:4) выдали огненный матч в регулярке КХЛ. Команды по ходу игры установили два невероятных рекорда лиги. Каких?
Обилие голов
Первый период матча завершился со счётом 0:0, зато во втором периоде команды забросили девять шайб! Такое произошло впервые в истории КХЛ. Ранее никому не удавалось забрасывать столько шайб за двадцатиминутку.
Скорострельность
Суммарно клубы забросили девять шайб за 12 минут и 46 секунд. Это стало новым рекордом КХЛ. Предыдущее достижение принадлежало матчу «Салават Юлаев» — «Сочи» (11:3), состоявшемуся 31 августа 2017 года. Тогда девять шайб команды забросили за 15 минут и 41 секунду.
«Торпедо» и «Металлург» установили два рекорда в матче КХЛ. Каких?
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