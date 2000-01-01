Тарасенко, Капризов и Артамонов. Топ-7 игроков по числу набранных очков до 18 лет в КХЛ

Топ-7 игроков по числу очков до 18 лет в КХЛ

Нападающий «Торпедо» Никита Артамонов ворвался на второе место среди игроков по числу набранных очков в возрасте до 18 лет в истории КХЛ. Как выглядит топ-7 списка?

