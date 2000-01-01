Топ-7 игроков по числу очков до 18 лет в КХЛ
Нападающий «Торпедо» Никита Артамонов ворвался на второе место среди игроков по числу набранных очков в возрасте до 18 лет в истории КХЛ. Как выглядит топ-7 списка?
7-е место — Антон Силаев
Действующий защитник «Торпедо» в свои 17 лет набрал 8 (2+6) очков.
6-е место — Кирилл Капризов
До 18 лет форвард выступал за новокузнецкий «Металлург». Тогда Кирилл набрал 8 (4+4) очков.
5-е место — Виталий Кравцов
В 17–18 лет Кравцов играл за «Трактор». Тогда на свой счёт он записал 8 (5+3) очков.
4-е место — Евгений Кузнецов
До 18 лет Кузнецов играл за «Трактор». В составе команды он набрал 9 (3+6) очков.
3-е место — Валерий Ничушкин
Ещё один молодой хоккеист «Трактора» до 18 лет набрал 9 (6+3) очков.
2-е место — Никита Артамонов
17-летний нападающий «Торпедо» набрал 13 (4+9) очков. Артамонов продолжает забивать и отдавать ассисты.
1-е место — Владимир Тарасенко
До совершеннолетия Тарасенко играл в «Сибири». Там нападающий записал на свой счёт 28 (17+11) очков.
Тарасенко, Капризов и Артамонов. Топ-7 игроков по числу набранных очков до 18 лет в КХЛ
Читайте также
Овечкин — лидер НХЛ по голам в большинстве
Овечкин может побить два рекорда в первой игре НХЛ
Топ-5 тренеров по количеству побед в КХЛ
Топ-5 лучших бомбардиров в истории КХЛ
Топ-5 российских тренеров по числу матчей в стране
Прохоркин был игроком «Сочи» 27 минут! Зачем?
Самые дорогие хоккеисты сезона-2023/2024
Как легендарный хоккеист пристыдил Майкла Джордана
Так «Вегас» отмечает первый в истории Кубок Стэнли
5 спортивных событий среды
Если бы Андрей Тарковский создавал фильмы о спорте
Что происходит с Матвеем Мичковым после травмы
Самые известные романы фигуристок и хоккеистов
Куда вкладывают деньги Овечкин и другие хоккеисты
Самые дикие талисманы спортивных команд
Как россияне отмечали победы в Кубке Стэнли?