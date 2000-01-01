У Кучерова крутой рекорд среди россиян в НХЛ
Никита Кучеров в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (4:1) отдал четыре результативные передачи. Благодаря этому нападающий «Тампы» установил уникальное достижение среди россиян в НХЛ!
Удивительная статистика
После матча с «Шаркс» на счету Кучерова стало 122 очка (41+81). Никита — первый россиянин, которому удалось дважды набрать 120+ очков за сезон.
Отличный результат
Ранее Кучеров достигал отметки в 120+ очков в сезоне-2018/2019. Тогда в регулярке Никита набрал 128 очков.
Другие россияне
Среди российских хоккеистов лишь два игрока достигали отметки в 120 очков: Александр Могильный со 127 (76+51) очками в сезоне-1992/1993 и Сергей Фёдоров со 120 (56+64) очками в сезоне-1993/1994.
Кучеров установил уникальное достижение среди россиян в НХЛ!
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