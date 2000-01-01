Кучеров установил уникальное достижение среди россиян в НХЛ!

Другие россияне

Среди российских хоккеистов лишь два игрока достигали отметки в 120 очков: Александр Могильный со 127 (76+51) очками в сезоне-1992/1993 и Сергей Фёдоров со 120 (56+64) очками в сезоне-1993/1994.