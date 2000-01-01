«Сан-Хосе» установил уникальный антирекорд в НХЛ
У «Сан-Хосе Шаркс» настоящие проблемы на старте сезона. После 11 матчей клуб идёт на последнем месте в Западной конференции с одним очком. У «изумрудных» худшие показатели в истории НХЛ! Такого ещё не было ни у одной команды.
Исторические поражения
Последние два матча сложились для «Шаркс» ужасно. «Сан-Хосе» проиграл 1:10 «Ванкувер Кэнакс» и 2:10 «Питтсбург Пингвинз». «Шаркс» стали первой командой НХЛ за 58 лет, пропустившей по 10 шайб в двух играх подряд.
Прошлый антирекорд
Последний раз такое было в НХЛ в декабре 1958 года. Тогда «Бостон Брюинз» проиграл «Детройт Ред Уингз» (2:10) и «Чикаго Блэкхоукс» (1:10).
Худшая разница шайб
После 11 матчей у «Сан-Хосе» разница пропущенных и заброшенных шайб — «-42». Такой отрицательной разницы не было ещё ни у одного клуба НХЛ в истории.
«Сан-Хосе» установил уникальный антирекорд в НХЛ
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