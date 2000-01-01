«Сан-Хосе» установил уникальный антирекорд в НХЛ

У «Сан-Хосе Шаркс» настоящие проблемы на старте сезона. После 11 матчей клуб идёт на последнем месте в Западной конференции с одним очком. У «изумрудных» худшие показатели в истории НХЛ! Такого ещё не было ни у одной команды.