«Торпедо» заявило 50-летнего Хабибулина. Зачем?
«Торпедо» нашло чем удивить под конец года. Команда заявила 50-летнего голкипера Николая Хабибулина, не игравшего с сезона-2013/2014. В «Торпедо» гарантируют, что вратарь дебютирует за клуб в регулярке!
Возвращение в спорт
Последний раз Хабибулин выходил на лёд в сезоне-2013/2014 в составе «Чикаго Блэкхоукс». В последние годы экс-хоккеист работал тренером вратарей в олимпийской сборной России и «Торпедо».
Самый возрастной
Сейчас Хабибулин — самый возрастной игрок КХЛ. До этого неделю это «звание» носил 40-летний Илья Ковальчук.
Когда дебют?
«Когда мы попрощались с Алексеем Мельничуком, нам потребовался в составе третий вратарь. В последние три месяца Николай усердно работал, чтобы вернуть себя в игровую форму. В ближайшее время будем совместно принимать решение о том, когда он сыграет», — заявил Игорь Ларионов.
«Торпедо» заявило 50-летнего Хабибулина. Голкипер не играл почти 10 лет!
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