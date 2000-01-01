«Торпедо» заявило 50-летнего Хабибулина. Голкипер не играл почти 10 лет!

Когда дебют?

«Когда мы попрощались с Алексеем Мельничуком, нам потребовался в составе третий вратарь. В последние три месяца Николай усердно работал, чтобы вернуть себя в игровую форму. В ближайшее время будем совместно принимать решение о том, когда он сыграет», — заявил Игорь Ларионов.