Овечкин — лидер по числу голов на отметке 1500 очков. Кого он обошёл?

Овечкин — лидер по голам на отметке 1500 очков

Александр Овечкин достиг отметки в 1500 очков в НХЛ. При этом россиянин стал лидером по числу голов среди хоккеистов, достигших этой отметки. Как выглядит топ-5 таких спортсменов?