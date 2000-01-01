Овечкин — лидер по голам на отметке 1500 очков
Александр Овечкин достиг отметки в 1500 очков в НХЛ. При этом россиянин стал лидером по числу голов среди хоккеистов, достигших этой отметки. Как выглядит топ-5 таких спортсменов?
5-е место — Марио Лемье
Экс-форвард «Питтсбург Пингвинз» забросил 615 шайб к отметке в 1500 очков.
4-е место — Марсель Дионн
Бывший центрфорвард «Детройт Ред Уингз», «Лос-Анджелес Кингз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» записал на свой счёт 629 голов к отметке в 1500 очков.
3-е место — Горди Хоу
В активе легендарного нападающего «Детройт Ред Уингз» 649 заброшенных шайб к отметке 1500 очков.
2-е место — Фил Эспозито
Экс-форвард «Чикаго Блэкхокс», «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» стал автором 681 гола к отметке в 1500 очков.
1-е место — Александр Овечкин
На счету форварда «Вашингтон Кэпиталз» 827 заброшенных шайб к отметке в 1500 очков.
Овечкин — лидер по числу голов на отметке 1500 очков. Кого он обошёл?
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