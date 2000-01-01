Александр Овечкин прервал антирекордную безголевую серию!

Антирекорд

Овечкин не мог забросить шайбу с 19 ноября с матча с «Коламбусом». Безголевая серия Александра длилась 14 встреч, это его личный антирекорд. Предыдущая самая длительная безголевая серия у россиянина длилась 10 матчей, с 22 февраля по 12 марта 2017 года.