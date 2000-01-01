Овечкин прервал антирекордную безголевую серию!
Александр Овечкин забросил победную шайбу в матче с «Коламбусом» (3:2 ОТ). Благодаря этому россиянин прервал антирекордную безголевую серию!
Антирекорд
Овечкин не мог забросить шайбу с 19 ноября с матча с «Коламбусом». Безголевая серия Александра длилась 14 встреч, это его личный антирекорд. Предыдущая самая длительная безголевая серия у россиянина длилась 10 матчей, с 22 февраля по 12 марта 2017 года.
900-й гол
Победная шайба в матче с «Коламбусом» стала для Овечкина 900-й в карьере, если учитывать голы в регулярке и плей-офф НХЛ.
Александр Овечкин прервал антирекордную безголевую серию!
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