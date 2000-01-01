Топ-5 тренеров по количеству побед в КХЛ
«Ак Барс» в регулярке КХЛ обыграл «Торпедо» — 4:3. Эта победа стала 400-й в КХЛ для наставника клуба Зинэтулы Билялетдинова. А как выглядит топ-5 тренеров по количеству побед в лиге?
Игорь Никитин
Главный тренер «Локомотива» выиграл в КХЛ 343 матча. До железнодорожников Никитин руководил ЦСКА, «Сибирью» и «Авангардом».
Владимир Крикунов
Экс-наставник московского и рижского «Динамо», а также ещё четырёх клубов КХЛ выиграл в лиге 374 матча. Сейчас Крикунов не тренирует.
Зинэтула Билялетдинов
Главный тренер «Ак Барса» выиграл в КХЛ уже 400 матчей. До казанского клуба Билялетдинов был наставником московского «Динамо».
Олег Знарок
Экс-тренер «Ак Барса», СКА, «Спартака» и московского «Динамо» победил в 440 матчах в КХЛ. Сейчас Знарок не тренирует.
Дмитрий Квартальнов
Наставник минского «Динамо» — лидер топа. За карьеру Квартальнов выиграл 517 матчей в КХЛ. Раньше он работал «Ак Барсе», «Локомотиве», ЦСКА, «Сибири» и «Северстали».
Кто из тренеров больше всего побеждал в КХЛ? Топ-5 наставников
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