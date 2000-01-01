Не мог пройти мимо бездомного и респектовал сопернику: мощные поступки Александра Овечкина
Ови проявляет благородство и на катке, и вне его.
Отговорил судью удалять соперника
В недавнем матче с «Вегасом» Овечкин убедил арбитра не удалять Макса Пасиоретти, из-за контакта с которым он оказался на льду.
Аплодировал вратарю за сейв после своего броска
В концовке матча с «Монреалем» Овечкин выполнил шикарный бросок в девятку, но шайбу поймал Кэри Прайс. Увидев сейв, Ови не разозлился, а поаплодировал сопернику.
Подарил болельщице на день рождения шайбу…
Однажды Овечкин увидел на трибуне плакат юной болельщицы с просьбой подарить ей шайбу в день рождения. Хоккеист незамедлительно выполнил просьбу.
…и клюшку
Бывали у Ови подарки и покрупнее: одна из фанаток попросила у хоккеиста клюшку, и после матча он сделал ей такой подарок к 18-летию.
Накормил журналистов пиццей после тренировки
Примерно полгода назад Овечкин после тренировки решил накормить журналистов: после занятия принёс в пресс-центр несколько коробок с пиццей.
Увидел бездомного и купил ему одежду
Случай произошёл в Эдмонтоне в 2017 году: Овечкин увидел на улице бездомного и решил сходить в магазин, где купил ему тёплую куртку и шапку.
Выставлял на аукцион личную тренировку
На одном из благотворительных аукционов Овечкин продавал личную тренировку: вырученные средства пошли на помощь малоимущим семьям.
Собирал средства, играя в NHL 20 с Гретцки
В 2020 году во время карантина Александр Овечкин и Уэйн Гретцки собрали более $ 40 тыс. на благотворительность, сыграв друг с другом в NHL 20.
Уже долгие годы покупает билеты на игры «Вашингтона» для маленьких детей
Супруга Овечкина Анастасия рассказала, что однажды удивилась пропаже $ 40 тыс. с карты, а потом узнала, что уже 12 лет её супруг покупает для детей билеты на игры «Вашингтона».
«На каждую игру покупает билеты для детишек»: добрые и великодушные поступки Овечкина
Читайте также
Мощные рекорды россиян в НХЛ за последнее время
Какие рекорды может побить Овечкин сейчас
Все последние достижения Овечкина
Как менялась форма хоккейной сборной России
Овечкин приблизился к рекорду Гретцки
Игроки «Авангарда» убойно отметили чемпионство. Так шампанское не пил никто!
Ковальчук третий раз поднял Кубок, «ястребы» ликовали и купались в золотом дожде
Разрушитель рекордов. Овечкин на пути к хоккейному бессмертию