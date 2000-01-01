«На каждую игру покупает билеты для детишек»: добрые и великодушные поступки Овечкина

Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Не мог пройти мимо бездомного и респектовал сопернику: мощные поступки Александра Овечкина
Не мог пройти мимо бездомного и респектовал сопернику: мощные поступки Александра Овечкина
Ови проявляет благородство и на катке, и вне его.
AMP-версия
Отговорил судью удалять соперника
Отговорил судью удалять соперника
В недавнем матче с «Вегасом» Овечкин убедил арбитра не удалять Макса Пасиоретти, из-за контакта с которым он оказался на льду.
Аплодировал вратарю за сейв после своего броска
Аплодировал вратарю за сейв после своего броска
В концовке матча с «Монреалем» Овечкин выполнил шикарный бросок в девятку, но шайбу поймал Кэри Прайс. Увидев сейв, Ови не разозлился, а поаплодировал сопернику.
Подарил болельщице на день рождения шайбу…
Подарил болельщице на день рождения шайбу…
Однажды Овечкин увидел на трибуне плакат юной болельщицы с просьбой подарить ей шайбу в день рождения. Хоккеист незамедлительно выполнил просьбу.
…и клюшку
…и клюшку
Бывали у Ови подарки и покрупнее: одна из фанаток попросила у хоккеиста клюшку, и после матча он сделал ей такой подарок к 18-летию.
Накормил журналистов пиццей после тренировки
Накормил журналистов пиццей после тренировки
Примерно полгода назад Овечкин после тренировки решил накормить журналистов: после занятия принёс в пресс-центр несколько коробок с пиццей.
Увидел бездомного и купил ему одежду
Увидел бездомного и купил ему одежду
Случай произошёл в Эдмонтоне в 2017 году: Овечкин увидел на улице бездомного и решил сходить в магазин, где купил ему тёплую куртку и шапку.
Выставлял на аукцион личную тренировку
Выставлял на аукцион личную тренировку
На одном из благотворительных аукционов Овечкин продавал личную тренировку: вырученные средства пошли на помощь малоимущим семьям.
Собирал средства, играя в NHL 20 с Гретцки
Собирал средства, играя в NHL 20 с Гретцки
В 2020 году во время карантина Александр Овечкин и Уэйн Гретцки собрали более $ 40 тыс. на благотворительность, сыграв друг с другом в NHL 20.
Уже долгие годы покупает билеты на игры «Вашингтона» для маленьких детей
Уже долгие годы покупает билеты на игры «Вашингтона» для маленьких детей
Супруга Овечкина Анастасия рассказала, что однажды удивилась пропаже $ 40 тыс. с карты, а потом узнала, что уже 12 лет её супруг покупает для детей билеты на игры «Вашингтона».
«На каждую игру покупает билеты для детишек»: добрые и великодушные поступки Овечкина
Читайте также
Мощные рекорды россиян в НХЛ за последнее время
Мощные рекорды россиян в НХЛ за последнее время
Какие рекорды может побить Овечкин сейчас
Какие рекорды может побить Овечкин сейчас
Все последние достижения Овечкина
Все последние достижения Овечкина
Как менялась форма хоккейной сборной России
Как менялась форма хоккейной сборной России
Овечкин приблизился к рекорду Гретцки
Овечкин приблизился к рекорду Гретцки
Игроки «Авангарда» убойно отметили чемпионство. Так шампанское не пил никто!
Игроки «Авангарда» убойно отметили чемпионство. Так шампанское не пил никто!
Ковальчук третий раз поднял Кубок, «ястребы» ликовали и купались в золотом дожде
Ковальчук третий раз поднял Кубок, «ястребы» ликовали и купались в золотом дожде
Разрушитель рекордов. Овечкин на пути к хоккейному бессмертию
Разрушитель рекордов. Овечкин на пути к хоккейному бессмертию
© championat.com 2000–2022