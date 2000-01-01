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Как ЦСКА и «Металлург» бились в финале Кубка Гагарина в 2016-м?
Как ЦСКА и «Металлург» бились в финале Кубка Гагарина в 2016-м?
Вспоминаем, какую битву за трофей эти команды устроили шесть лет назад.
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Битва на семь встреч
Битва на семь встреч
Финальная серия — 2015/2016 между ЦСКА и «Металлургом» также продлилась семь матчей: никто не хотел уступать до самого последнего момента.
Матч первый
Матч первый
На старте серии ЦСКА одержал уверенную домашнюю победу со счетом 5:1: шайба Сергея Мозякина в самом начале встречи не повлияла на итог.
Матч второй
Матч второй
Второй матч в Москве завершился уже поражением ЦСКА: после первой шайбы Никиты Зайцева армейцы не смогли ничего сделать, а Данис Зарипов и Алексей Береглазов принесли «Магнитке» победу.
Матч третий
Матч третий
За 17 секунд до финальной сирены Ян Коварж из «Металлурга» перевёл игру в овертайм. Командам пришлось сыграть почти целый период сверху: на 79-й минуте Стефан Да Коста всё-таки принес победу ЦСКА.
Матч четвертый
Матч четвертый
Судьбу четвертой встречи решила всего одна шайба: на 48-й минуте Томашу Филиппи удалось реализовать большинство, и это принесло победу «Металлургу».
Матч пятый
Матч пятый
Наконец, «Металлургу» удалось одержать вторую победу подряд и вырваться вперёд. В третьем периоде команды обменялись шайбами, а в овертайме победную забросил Сергей Мозякин.
Матч шестой
Матч шестой
ЦСКА не сдался без боя в Магнитогорске: с 23-й минуты москвичи вели в счете 2:0, но упустили преимущество в концовке. В овертайме всё же удалось вырвать победу и восстановить паритет в серии.
Матч седьмой
Матч седьмой
Решающая битва случилась в Москве и завершилась в пользу «Металлурга». Победную шайбу на 39-й минуте забросил Крис Ли, встреча завершилась с общим счётом 3:1 в пользу «Магнитки».
ЦСКА и «Металлург» уже устраивали финальную драку на семь матчей. Как это было в 2016-м?
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