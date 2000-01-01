Как выглядят девушки и жёны Овечкина, Малкина и других наших звёзд НХЛ?
Самая красивая подборка недели.
Анастасия, жена Никиты Кучерова
Анастасия и Никита начали встречаться ещё тогда, когда хоккеист был неизвестным игроком в юниорской лиге. Личную жизнь пара прячет под надёжным замком.
Анастасия, супруга Александра Овечкина
Анастасия и Александр поженились в 2016 году, с тех пор в их семье родились двое сыновей по имени Сергей и Илья. Анастасия — дочь известной российской актрисы Веры Глаголевой.
Анна, супруга Евгения Малкина
Телеведущая Анна Кастерова очаровала хоккеиста во время одного из своих эфиров. В 2016 году пара поженилась, тогда у них появился и сын Никита.
Анна, возлюбленная Игоря Шестёркина
Анна и Игорь познакомились ещё в Петербурге, когда голкипер защищал ворота СКА. Вместе с любимым Анна переехала в США и помогала ему учить английский язык.
Светлана, супруга Валерия Ничушкина
Светлана и Валерий вместе уже давно, девушка поехала за океан вместе с возлюбленным, когда тот перебрался в НХЛ. Поженились они в 2018 году.
Ольга, супруга Сергея Бобровского
Ольга и Сергей познакомились на горнолыжном курорте Шерегеш, а поженились более 10 лет назад. Ольга старше Сергея на четыре года.
Ксения, супруга Андрея Василевского
Андрей сделал предложение Ксении, когда ему было всего 19 лет. Девушка уже долгое время является профессиональной моделью.
Елизавета, супруга Михаила Сергачёва
Елизавета и Михаил тоже не один год вместе. Супруга хоккеиста преподаёт йогу: ведёт курсы и делает удобную одежду для занятий.
Красота, вдохновляющая на Кубок Стэнли! Как выглядят девушки и жёны наших звёзд НХЛ?
Читайте также
Все рекорды Капризова в этом сезоне
Как ЦСКА и «Металлург» бились за Кубок Гагарина
Сколько потратили на ЧМ-2023 по хоккею в СПб?
Все травмы Александра Овечкина
Благородные поступки Овечкина
Мощные рекорды россиян в НХЛ за последнее время
Какие рекорды может побить Овечкин сейчас
Все последние достижения Овечкина
Как менялась форма хоккейной сборной России
Овечкин приблизился к рекорду Гретцки
Игроки «Авангарда» убойно отметили чемпионство. Так шампанское не пил никто!
Ковальчук третий раз поднял Кубок, «ястребы» ликовали и купались в золотом дожде
Разрушитель рекордов. Овечкин на пути к хоккейному бессмертию