Как россияне отмечают победу в Кубке Стэнли? Ничушкин разделся, а Овечкин спал с трофеем

Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Как российские хоккеисты праздновали победы в Кубке Стэнли?
Как российские хоккеисты праздновали победы в Кубке Стэнли?
Кто-то шокировал фотографиями из раздевалки, а кто-то клал в трофей новорождённого.
AMP-версия
Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз», 2016 и 2017)
Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз», 2016 и 2017)
После второй подряд победы в Кубке Стэнли Евгений поднимал вверх не только трофей, но и супругу Анну.
Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 2018)
Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 2018)
Заветный Кубок Стэнли Ови никак не мог выпустить из рук – даже спать отправился в его компании.
Евгений Кузнецов («Вашингтон Кэпиталз», 2018)
Евгений Кузнецов («Вашингтон Кэпиталз», 2018)
Кузнецов отлично отметил победу в Кубке, поев пельмени прямо из чаши.
Дмитрий Орлов («Вашингтон Кэпиталз», 2018)
Дмитрий Орлов («Вашингтон Кэпиталз», 2018)
В соцсетях защитника Дмитрия Орлова после победы появилось милое фото с Кубком, женой и родителями.
Иван Барбашёв («Сент-Луис», 2019)
Иван Барбашёв («Сент-Луис», 2019)
В 2019 году Иван Барбашёв очень вовремя выиграл Кубок Стэнли: аккурат под день рождения любимой супруги.
Владимир Тарасенко («Сент-Луис», 2019)
Владимир Тарасенко («Сент-Луис», 2019)
В 2019-м на одной неделе Тарасенко и выиграл Кубок Стэнли, и стал отцом. Неудивительно, что малыш первым делом полежал прямо в трофее – вышла отличная колыбель.
Никита Кучеров, Михаил Сергачëв, Андрей Василевский («Тампа-Бэй», 2020 и 2021)
Никита Кучеров, Михаил Сергачëв, Андрей Василевский («Тампа-Бэй», 2020 и 2021)
Два сезона подряд «Тампа» брала Кубок Стэнли, и важнейшую роль в этих победах сыграли россияне.
Русская троица «Тампы» отлично отметила вторую победу подряд на яхте.
Русская троица «Тампы» отлично отметила вторую победу подряд на яхте.
А затем хоккеисты все вместе привезли трофеи в Москву.
А затем хоккеисты все вместе привезли трофеи в Москву.
Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш», 2022)
Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш», 2022)
Первые снимки после победы – самые безумные, но самые яркие. Ничушкин же очень оригинально примерил чемпионский пояс в раздевалке «Колорадо».
Как россияне отмечают победу в Кубке Стэнли? Ничушкин разделся, а Овечкин спал с трофеем
Читайте также
Как Юрий Шатунов чуть не стал звездой хоккея?
Как Юрий Шатунов чуть не стал звездой хоккея?
Кто из россиян пробился в полуфинал Кубка Стэнли?
Кто из россиян пробился в полуфинал Кубка Стэнли?
Российские спортсмены, сменившие гражданство
Российские спортсмены, сменившие гражданство
Жёны и подруги наших звёзд НХЛ
Жёны и подруги наших звёзд НХЛ
Все рекорды Капризова в этом сезоне
Все рекорды Капризова в этом сезоне
Как ЦСКА и «Металлург» бились за Кубок Гагарина
Как ЦСКА и «Металлург» бились за Кубок Гагарина
Сколько потратили на ЧМ-2023 по хоккею в СПб?
Сколько потратили на ЧМ-2023 по хоккею в СПб?
Все травмы Александра Овечкина
Все травмы Александра Овечкина
Благородные поступки Овечкина
Благородные поступки Овечкина
Мощные рекорды россиян в НХЛ за последнее время
Мощные рекорды россиян в НХЛ за последнее время
Какие рекорды может побить Овечкин сейчас
Какие рекорды может побить Овечкин сейчас
Все последние достижения Овечкина
Все последние достижения Овечкина
Как менялась форма хоккейной сборной России
Как менялась форма хоккейной сборной России
Овечкин приблизился к рекорду Гретцки
Овечкин приблизился к рекорду Гретцки
Игроки «Авангарда» убойно отметили чемпионство. Так шампанское не пил никто!
Игроки «Авангарда» убойно отметили чемпионство. Так шампанское не пил никто!
Ковальчук третий раз поднял Кубок, «ястребы» ликовали и купались в золотом дожде
Ковальчук третий раз поднял Кубок, «ястребы» ликовали и купались в золотом дожде
© championat.com 2000–2022