Как российские хоккеисты праздновали победы в Кубке Стэнли?
Кто-то шокировал фотографиями из раздевалки, а кто-то клал в трофей новорождённого.
Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз», 2016 и 2017)
После второй подряд победы в Кубке Стэнли Евгений поднимал вверх не только трофей, но и супругу Анну.
Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 2018)
Заветный Кубок Стэнли Ови никак не мог выпустить из рук – даже спать отправился в его компании.
Евгений Кузнецов («Вашингтон Кэпиталз», 2018)
Кузнецов отлично отметил победу в Кубке, поев пельмени прямо из чаши.
Дмитрий Орлов («Вашингтон Кэпиталз», 2018)
В соцсетях защитника Дмитрия Орлова после победы появилось милое фото с Кубком, женой и родителями.
Иван Барбашёв («Сент-Луис», 2019)
В 2019 году Иван Барбашёв очень вовремя выиграл Кубок Стэнли: аккурат под день рождения любимой супруги.
Владимир Тарасенко («Сент-Луис», 2019)
В 2019-м на одной неделе Тарасенко и выиграл Кубок Стэнли, и стал отцом. Неудивительно, что малыш первым делом полежал прямо в трофее – вышла отличная колыбель.
Никита Кучеров, Михаил Сергачëв, Андрей Василевский («Тампа-Бэй», 2020 и 2021)
Два сезона подряд «Тампа» брала Кубок Стэнли, и важнейшую роль в этих победах сыграли россияне.
Русская троица «Тампы» отлично отметила вторую победу подряд на яхте.
А затем хоккеисты все вместе привезли трофеи в Москву.
Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш», 2022)
Первые снимки после победы – самые безумные, но самые яркие. Ничушкин же очень оригинально примерил чемпионский пояс в раздевалке «Колорадо».
Как россияне отмечают победу в Кубке Стэнли? Ничушкин разделся, а Овечкин спал с трофеем
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