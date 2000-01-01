«Он улетел в США, я — на первую репетицию». Самые известные романы хоккеистов и фигуристок

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Кто из хоккеистов решил связать жизнь с фигуристкой?
Кто из хоккеистов решил связать жизнь с фигуристкой?
Лёд иногда объединяет сердца.
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Ирина Черняева и Вячеслав Анисин
Ирина Черняева и Вячеслав Анисин
Родители олимпийской чемпионки Марины Анисиной – фигуристка Ирина Черняева и хоккеист Вячеслав Анисин. Брак впоследствии распался.
Виктория Волчкова и Юрий Буцаев
Виктория Волчкова и Юрий Буцаев
Четырёхкратный бронзовый призёр чемпионатов Европы Виктория Волчкова выбрала в спутники хоккеиста Юрия Буцаева. В 2012 году Виктория и Юрий стали родителями сына.
Мария Бутырская и Вадим Хомицкий
Мария Бутырская и Вадим Хомицкий
В 2006 году чемпионка мира Мария Бутырская обвенчалась с хоккеистом Вадимом Хомицким. Хоккеист младше фигуристки на 10 лет, в браке родились трое детей.
Кристи Ямагучи и Брет Хедикан
Кристи Ямагучи и Брет Хедикан
В 2000 году олимпийская чемпионка из США вышла замуж за игрока «Флориды Пантерз» Брета Хедикана, познакомились они на Олимпиаде-1992. В браке родились две дочери – Кеара Киёми и Эмма Ёсико.
Ким Ю На и Ким Вон Джун
Ким Ю На и Ким Вон Джун
Ещё во время спортивной карьеры легендарная корейская фигуристка встречалась с игроком национальной команды по хоккею. В 2014 году Ю На и Вон Джун расстались.
Варвара и Дмитрий Орловы
Варвара и Дмитрий Орловы
Варвара выступала на всероссийских соревнованиях и в ледовых шоу по всему миру. С игроком «Вашингтона» она познакомилась в спортивном институте, затем пара рассталась («Он улетал в США, я на первую репетицию»), но вскоре они вновь сошлись.
Наталья Мишкутёнок и Крейг Шепард
Наталья Мишкутёнок и Крейг Шепард
Олимпийская чемпионка – 1992 в парном катании уехала в США тренировать и вышла замуж за хоккеиста Крейга Шепарда, который когда-то выступал за московское «Динамо». Брак продлился семь лет и распался из-за нежелания мужчины иметь детей.
Елена Батанова и Игорь Ларионов
Елена Батанова и Игорь Ларионов
Эти спортсмены вместе уже больше 30 лет. Елена тренировалась у Татьяны Тарасовой и Людмилы Пахомовой, брала медаль на юниорском ЧМ, а в середине 80-х вышла замуж за прославленного хоккеиста.
«Он улетел в США, я — на первую репетицию». Самые известные романы хоккеистов и фигуристок
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