Самые дорогие хоккеисты сезона-2023/2024
Сезон-2023/2024 в НХЛ стартует только в октябре. Но уже ясно, кто будет удивлять как минимум своими зарплатами. Кто входит в топ самых дорогих игроков НХЛ в новом сезоне?
8–11-е места
Сразу четыре хоккеиста в НХЛ обойдутся клубам в $ 12 млн. Это Тимо Майер («Нью-Джерси Дэвилз»), Александр Барков («Флорида Пантерз»), Адам Фокс («Нью-Йорк Рейнджерс») и Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс»).
7-е место
$ 12,3 млн придётся выложить «Вегас Голден Найтс» в предстоящем сезоне Алексу Пьетранджело.
4–6-е места
Трое хоккеистов получат в новом сезоне по $ 12,5 млн. Это Сет Джонс («Чикаго Блэкхоукс») и двое россиян — Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд») и Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»).
3-е место
Тройку лидеров открывает Даги Хэмилтон. «Нью-Джерси Дэвилз» выплатят ему за сезон $ 12,6 млн.
2-е место
Давид Пастрняк тоже недёшево обойдётся «Бостон Брюинз». Команда заплатит ему $ 13 млн.
1-е место
Лидер топа и самый дорогой хоккеист сезона-2023/2024 — Натан Маккиннон. «Колорадо Эвеланш» заплатит канадцу $ 16,5 млн.
Самые дорогие хоккеисты сезона-2023/2024. Кто входит в список?
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