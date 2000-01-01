Прохоркин был игроком «Сочи» 27 минут! Зачем?
Крайне необычная история случилась в КХЛ. Николай Прохоркин перешёл из СКА в «Сочи», а уже через 27 минут расторг контракт с новым клубом. Это вообще как?
Необычный трансфер
24 августа в 18:18 по Москве главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что Николай Прохоркин обменян в «Сочи» на денежную компенсацию. Соглашение хоккеиста было рассчитано до 30 апреля 2025 года.
Быстрый уход
Уже в 18:45 инсайдеры заявили, что Прохоркин расторг контракт с «Сочи». Спустя три минуты это официально подтвердил клуб, опубликовав гифку с уходящим Эйбом Симпсоном. Теперь Николай — неограниченно свободный агент.
Хитрый манёвр
Этот странный трансфер был сделан не просто так. В случае если бы Прохоркин расторг контракт со СКА, то клуб должен был выплатить ему компенсацию.
Обход потолка зарплат
У петербуржцев и так есть проблемы с полотком зарплат, поэтому трансфер в «Сочи» был необходимостью.
Прохоркин перешёл в «Сочи» и расторг контракт через 27 минут. Зачем это?
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