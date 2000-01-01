Топ-5 лучших бомбардиров в истории КХЛ
Вадим Шипачёв отдал голевую передачу в матче регулярки КХЛ с «Торпедо» (4:3). Форвард стал лучшим бомбардиром в истории регулярного чемпионата КХЛ. Как выглядит топ-5 этого списка?
Найджел Доус
Экс-игрок «Барыса», «Автомобилиста» и «Ак Барса» набрал 505 очков (267 голов + 238 передач) в 543 матчах. Канадец завершил карьеру.
Александр Радулов
Нападающий «Ак Барса» к 17 сентября 2023 года провёл в регулярке КХЛ 460 матчей. На счету россиянина 557 очков (196 голов + 361 передача). Радулов играет до сих пор и продолжает забивать за казанский клуб.
Данис Зарипов
Легенда магнитогорского «Металлурга» и «Ак Барса» провёл в КХЛ 663 матча, набрав 557 очков (235 голов + 322 передачи). Зарипов завершил карьеру.
Сергей Мозякин
Бывший нападающий ЦСКА, «Атланта» и магнитогорского «Металлурга» отыграл в регулярке КХЛ 685 матчей. За это время он набрал 756 очков (351 гол + 405 передач). Мозякин завершил карьеру.
Вадим Шипачёв
К 17 сентября 2023 года форвард «Ак Барса» провёл 767 матчей в регулярке КХЛ. На счету Шипачёва 757 очков (239 голов + 518 передач).
Вадим Шипачёв — лучший бомбардир в истории КХЛ. Как выглядит топ-5?
Читайте также
Топ-5 российских тренеров по числу матчей в стране
Прохоркин был игроком «Сочи» 27 минут! Зачем?
Самые дорогие хоккеисты сезона-2023/2024
Как легендарный хоккеист пристыдил Майкла Джордана
Так «Вегас» отмечает первый в истории Кубок Стэнли
5 спортивных событий среды
Если бы Андрей Тарковский создавал фильмы о спорте
Что происходит с Матвеем Мичковым после травмы
Самые известные романы фигуристок и хоккеистов
Куда вкладывают деньги Овечкин и другие хоккеисты
Самые дикие талисманы спортивных команд
Как россияне отмечали победы в Кубке Стэнли?
Как Юрий Шатунов чуть не стал звездой хоккея?
Кто из россиян пробился в полуфинал Кубка Стэнли?
Российские спортсмены, сменившие гражданство
Жёны и подруги наших звёзд НХЛ