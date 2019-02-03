Личный опыт фитнес-блогера, который доказывает, что питаться правильно совсем недорого.

Эксперимент: как я питалась правильно всего на 2 доллара в день?

Мнение о том, что питаться правильно – это очень дорого, прочно закрепилось в головах людей. Действительно, пп-рецепты часто выглядят как список ингредиентов для варки зелья, многие из которых явно не по карману среднестатистическому жителю мегаполиса. Но есть исключительно полезные продукты, и не выходить за рамки ежедневной нормы калорий, не растрачивая при этом весь бюджет, возможно. Фитнес-блогер Таня TGYM доказала это на собственном опыте.

Девушка задалась целью всего за 2 доллара купить продукты для рациона на весь день…

Куриная ножка 2 шт.* 19,01= 45,22 руб.

Яйца 4 шт.* 6,57= 26,26 руб.

Изюм 40 гр. – 3,57 руб.

Гречка 80 гр. – 2,38 руб.

Овсянка 80 гр. – 4,28 руб.

Стручковая фасоль 120 гр. – 14,15 руб.

Морковка – 2,19 руб.

Огурец – 19,29 руб.

Сезонное яблоко – 3,52 руб.

Сушёная петрушка – 1,43 руб.

Пакетик чая – 2,38 руб.

Итого: 117,43 руб (1,79 $).

Итак, какие же блюда можно приготовить из такого скромного набора продуктов?

Завтрак

Для полезного завтрака понадобятся:

80 гр. овсянки

17 гр. изюма

1 яйцо

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Хлопья залить кипятком, добавить изюма и дать настояться пять минут. За это время можно успеть сварить яйцо. Вуаля – идеальный завтрак, насыщенный всеми необходимыми элементами, готов.

Фото: istockphoto.com

Обед

Со вторым приёмом пищи дела обстоят немного сложнее. Будем готовить суп и второе.

Для первого нарежем половину моркови и яйцо. Возьмём немного стручковой фасоли, куриную ножку, петрушку и соль.

Высыпаем все ингредиенты в подготовленный бульон, солим по вкусу и варим несколько минут до готовности.

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На второе приготовим гречку с курицей. Для этого понадобится 80 грамм крупы, одна ножка, оставшаяся морковь и огурец.

Курицу обжариваем вместе с морковью, в это время отвариваем гречку. Можем добавить немного зелени петрушки для вкуса. Для лучшего сочетания вкусов и максимума витаминов подаём с нарезанным огурцом.

Фото: istockphoto.com

Ужин

Жарим оставшуюся фасоль с яичными белками и добавляем приправы. Лёгкое и простое в приготовлении блюдо отлично подойдёт для ужина.

Кроме того, на перекусы в течение дня остаётся яблоко. Его можно разделить или съесть сразу всё.

Фото: istockphoto.com

Такое меню из 5 приёмов пищи содержит 1665 ккал, 122 гр. белков, 64 гр. жиров и 192 гр. углеводов. Всё это вполне укладывается в ежедневную норму, а продукты действительно содержат полезные витамины и элементы, позволяющие организму нормально функционировать в течение дня.

Так что миф о том, что правильное питание – это дорого, окончательно развеян. А если вы всё ещё не верите, попробуйте провести эксперимент самостоятельно.