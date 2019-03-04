5 хитростей, без которых бы не было «Рокки», «Гола» и других культовых фильмов

Иногда, чтобы снять сцену именно там, где это необходимо, киноделам приходится идти на хитрости. Кто-то врёт о сценарии фильма, другие устраивают подпольные съёмки, чтобы сэкономить. Мы собрали истории об известных фильмах, чьим создателям приходилось изворачиваться, чтобы воспроизвести задуманное.

Хулиганы зелёной улицы (2005)

Кто мог бы представить, что руководство футбольного клуба «Вест Хэм» разрешит снимать на своём стадионе фильм про хулиганов? Никто, даже создатели фильма «Хулиганы зелёной улицы». По сюжету главный герой приезжает в Лондон, где попадает в среду футбольных хулиганов. В начале фильма он впервые в жизни приходит на футбол в компании фанатов «молотобойцев» на матч против «Бирмингем Сити», именно эту сцену и снимали на стадионе «Аптон Парк». Сама сцена может показаться безобидной, но сразу после матча в фильме происходит драка между фанатами. Руководство клуба вплоть до выхода фильма было уверенно, что он посвящён футболу, поэтому не стало препятствовать. В Англии с 1980-х годов идёт настоящая борьба с футбольными хулиганами, после трагедий, унесших жизни более ста человек. Руководство клуба, который в тот момент претендовал на возвращение в АПЛ, не могло себе позволить засветиться в подобной истории, поэтому постаралось максимально быстро откреститься от этого проекта.

Рокки (1976)

Один из главных символов всей серии «Рокки» – лестница, ведущая к Музею искусств Филадельфии. Герой Сильвестра Сталлоне бежал через весь город, после чего преодолевал 72 ступени поворачивался лицом к городу и вскидывал руки вверх. Именно в такой позе на той самой лестнице стоит бронзовая фигура актёра в образе боксёра. Многие считают, что эта лестница приобрела большую популярность, чем сам музей, который является одним из крупнейших в США. Представить фильмы про «Итальянского жеребца» без этой лестницы невозможно, но многие не знают, что во время создания первого фильма у съёмочной группы не было разрешения на съёмки в Филадельфии. Сталлоне много лет прожил в Филадельфии, и герои его фильма были жителями именно этого города. Но продюсеры снимали ленту в Лос-Анджелесе, а в условиях небольшого бюджета, оформлять разрешение на съёмки в Филадельфии было невыгодно. Тогда режиссёр фильма Джон Эвилдсен предложил провести съёмки без разрешения в максимально сжатые сроки. В итоге все уличные сцены были сняты за 10 дней.

Нокдаун (2005)

Фильм про боксёра-тяжеловеса Джима Брэддока, который вынужден оставить спорт, чтобы прокормить семью в период Великой депрессии. Он долгое время работает где придётся, но в конце концов получает шанс вернуться на ринг. Это приводит его к поединку за титул чемпиона мира, после нескольких лет голодной жизни.



В сцене последнего боя необходимо было заполнить зал зрителями, чтобы воссоздать антураж поединка за титул чемпиона мира. Приглашать массовку – дорогое удовольствие, во-первых, потому что необходимо большое количество людей, а во-вторых, потому что съёмки затягивались, но об этом позже. Чтобы создать видимость огромного количества болельщиков, зал заполнили куклами.



Съёмки заняли дольше времени, чем планировалось, из-за того что создатели стремились сделать фильм реалистичным. В соперниках у главного героя были настоящие боксёры-профессионалы, которые должны были останавливать удар максимально близко к телу актёра, сказать, что у них это не всегда получалось, ничего не сказать. Рассела Кроу, который играл роль Брэддока, тренировал знаменитый российский боксёр Костя Цзю, но это ему не сильно помогло. Сотрясение мозга, вывихнутое плечо, несколько сломанных зубов – вот далеко не полный список травм, которые получил исполнитель главной роли.

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Гол (2005)

Главный герой фильма Сантьяго Муньес мечтает профессионально играть в футбол. У него неожиданно появляется такая возможность, после того как его замечает бывший футболист Глен Флой. Сантьяго копит деньги на поездку в Англию, где попадёт на просмотр в «Ньюкасл Юнайтед». Несмотря на все трудности, герой пробивается в команду и начинает играть за основной состав. В финальной сцене фильма Сантьяго забивает гол в ворота «Ливерпуля». Перед создателями была трудная задача – инсценировать полноценный матч, если трибуны можно было заполнить куклами, то как быть с самим матчем? Выход был найден: авторы фильма взяли запись настоящего матча сезона-2004/05. В том матче этот гол забил полузащитник «Ньюкасла» Лоран Робер.

Гонка (2013)

Фильм рассказывает о противостоянии двух пилотов Формулы-1: Ники Лауды и Джеймса Ханта. События фильма происходят в 70-х ХХ века, многие трассы, на которых в то время проходили соревнования уже не существуют или перестроены. Создателям фильма требовалась почти документальная точность, поэтому им приходилось изучать архивные видеозаписи, искать похожие треки, воссоздавать трассы с помощью компьютерной графики. Например, создателям удалось очень точно воссоздать аварию Ники Лауда, но при этом они не использовали реальные кадры аварии. Сцену снимали на том самом повороте, с помощью цифровых технологий на отснятый материал добавили отсканированное 3D-изображение реального болида 1976 года. Но, несмотря на все устремления авторов фильма к документальности, без ошибок не обошлось, например, во время сцены того самого Гран-при на трассе Нюрбургринга, где произошла авария с участием Лауды, внимательные зрители заметили, что часть гонки проходит на отрезке трассы, который появился только после 1984 года.