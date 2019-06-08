Пляжный сезон: как выглядят фигуры известных спортсменок?

Анна Курникова, Каролина Севастьянова и Яна Кудрявцева сфотографировались в купальниках. Голосуем за самые красивые формы.

Открывается новый купальный сезон, и «Инстаграм» снова запестрил фотографиями с пляжей. Не стесняются показать шикарные формы и мировые спортсменки. И, хотя лето только начинается, нам удалось найти топ-10 жарких снимков в популярных профилях. Сегодня под пристальное внимание попали Анна Курникова, Александра Солдатова, Яна Кудрявцева, Серена Уильямс и другие смелые девушки.

И, если в прошлый раз мы предлагали вам выбрать лучший купальник, в этот — оцениваем исключительно физическую форму российских и зарубежных красоток. С первыми днями июня выбираем обладательницу лучшей фигуры среди известных спортсменок и мотивируемся на активное лето.

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