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Как научиться подтягиваться 20 раз. Подтягивания. Видео

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Как научиться подтягиваться больше 20 раз за подход? Советы воркаутера
20 подтягиваний — это легко! Если выполнить несколько простых рекомендаций.
Lifestyle / Фитнес 0

20 подтягиваний — некая устоявшаяся моральная планка для мужчины, показатель физической силы и повод для гордости. На физкультуре, в армии и во дворе, если делаешь 20 подтягиваний, то на тебя смотрят с уважением. Однако далеко не каждый парень может выполнить их. Также примерно на уровне 20 подтягиваний начинается застой в росте количества повторений, который демотивирует тех, кто уже освоил турник, но хочет большего. Мы разобрали советы по наращиванию количества подтягиваний от воркаутера Дениса Саратова на Youtube-канале спортивного блогера Игоря Войтенко.

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Техника идеального подтягивания

Активный вис

Очень важно начинать подтягивания с активного виса. Для этого напрягите спину, подтяните себя к турнику, чтобы тело не проваливалось, а плечи и трапеция находились на одной линии. Так вы включите мышцы спины для эффективного движения вверх.

Активный вис
Активный вис
Фото: Кадр из видео / Youtube-канал Игоря Войтенко

Ровное и напряженное тело

Чтобы достичь максимального эффекта, должно работать всё тело. Ваши мышцы, включая ягодицы и ноги, должны быть напряжены и держать тело ровно. Так вся энергия, которая есть в теле, пойдет на выполнение упражнения. Обязательно держите ноги вместе и строго перпендикулярно полу, всё тело должно образовывать прямую линию.

Максимальный взрыв

Каждое повторение делайте рывок вверх, старайтесь достичь верхней точки как можно быстрее, чтобы не тратить энергию, медленно подтаскивая себя к перекладине.

Вверх — выдох, вниз — вдох

Дышите правильно! Мышцам нужен кислород, поэтому не задерживайте дыхание на время упражнения. Во время рывка вверх выдыхайте, опускаясь вниз — вдыхайте. Каждое повторение должно сопровождаться вдохом и выдохом.

Опускайтесь плавно

Если хотите прогрессировать в подтягиваниях, помните, что негативная стадия упражнения, когда вы опускаетесь вниз, так же важна, как и рывок вверх. Опускайте себя неторопливо, чувствуя напряжение мышц. Не бросайте тело после касания перекладины грудью — это травмоопасно и неэффективно.

Правильная техника подтягивания
Правильная техника подтягивания
Фото: istockphoto.com

Программа подтягиваний

В общем виде программа выглядит так:

  • 1 подход: 90% от вашего максимального уровня повторений
  • 2 подход: на 2 подтягивания меньше, чем в предыдущем подходе
  • 3 подход: на 2 подтягивания меньше, чем в предыдущем подходе
  • 4 подход: на 1-2 подтягивание меньше, чем в предыдущем подходе
  • 5 подход: на 1-2 подтягивания меньше, чем в предыдущем подходе
  • 6 подход: подтягивания на максимальное количество повторений
  • 7 подход: в конце понадобится резинка. С её помощью снова подтягивания на максимум, чтобы забить мышцы

Отдых между подходами — 2-3 минуты. Тренировки — 3-4 раза в неделю.

Допустим, вы можете подтянуться с хорошей техникой 10 раз. В таком случае программа подтягиваний будет выглядеть так:

  • 1 подход: 9 подтягиваний
  • 2 подход: 7 подтягиваний
  • 3 подход: 5 подтягиваний
  • 4 подход: 4 подтягивания
  • 5 подход: 3 подтягивания
  • 6 подход: подтягивания на максимальное количество повторений
  • 7 подход: подтягивания на максимум с резинкой

При правильном и регулярном выполнении программы уже через несколько недель вы сможете подтянуться больше 20 раз.

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