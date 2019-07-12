Воркаут — не только мужское занятие. И вот вам лучшее доказательство.

Не для слабаков: самые красивые девушки на турниках

С приходом тепла турники и спортплощадки заполнены любителями тренировок на свежем воздухе. Существует миф, что воркаутом занимаются лишь мужчины. Для того, чтобы его развеять, мы собрали девушек, чей уровень физической подготовки так же высок, как и уровень сексуальности и притягательности.

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Снежана Набока

Эта красотка давно сделала спорт своим стилем жизни. Она практикует как тренировки в зале, так и на улице. А еще частенько принимает участие в соревнованиях по пауэрлифтингу.

Kristina Heilig

Эта девушка совмещает воркаут с созданием собственного спортивного PR-агенства. Её посты в «Инстаграме» – отличная мотивация.

Лиза Беляева

Красотка, представляющая культуру воркаута в Ростове-на-Дону. Её социальные сети полностью посвящены этому движению, а фигура всегда подтянута и красива. Всё благодаря тренировкам.

Анастасия Ширяева

Эта девушка покажет вам как правильно встать в планку и научит отжиматься не хуже любого молодого человека.

Анна Васильева

Спортивная фигура — результат долгих и упорных тренировок, кому, как не Анне знать об этом. Девушка совмещает многие виды спорта, но воркаут обязателен для её летних занятий.

Pʀoxy Riccio

Амбассадор многих спортивных брендов и просто красивая татуированная девушка. Для неё спорт – самовыражение и способ сохранения красоты и упругости фигуры.

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