Вся в отца: дочки спортсменов, от которых невозможно отвести глаз

К дочерям известных спортсменов зачастую приковано не меньше внимания, чем к самим атлетам, особенно если карьера папы уже завершена. Перед вами семь девушек, красотой которых любуются не только их известные отцы, но и миллионы людей в соцсетях. Некоторые из них ещё находятся в поисках своего призвания, тогда как другие уже вовсю занимаются вокалом, пробуют свои силы на телеэкранах и подиумах.

Паулина Гретцки

Паулина — дочь легенды мирового хоккея Уэйна Гретцки. Она уже пробовала себя в актёрстве и записала музыкальный альбом. А ещё девушка украсила собой обложки журналов Maxim, Sports Illustrated и Golf Digest.

Даниэль Фаватто

Бразильянка — четвёртая дочь лучшего футболиста мира 1994 года Ромарио. Как только Даниэль исполнилось 18, её популярность резко возросла. Видимо, это произошло потому, что девушка начала чаще выкладывать свои фото в Сеть.

Элиза Джонсон

Отец Элизы — Мэджик Джонсон — один из величайших разыгрывающих в истории баскетбола, 5-кратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Хоть девушка и менее популярна, чем её брат Эй Джей, то и дело мелькающий в мире шоу-бизнеса, её фото заставят вас прилипнуть к экрану.

Алеся Кафельникова

Дочь известного российского теннисиста Евгения Кафельникова Алеся является успешной и скандально известной моделью. Она состояла в отношениях с российским хип-хоп исполнителем PHARAOH, благодаря чему обрела новую многотысячную фан-базу.

Джейд Лебёф

Джейд — дочка бывшего французского футболиста Франка Лебёфа, выступавшего в составе лондонского «Челси». Уже весьма известная во Франции модель не отстаёт от своего отца и тоже развивает актёрскую карьеру.

Бьянка Гаскойн

Бьянка — приёмная дочь бывшего футболиста Пола Гаскойна, участница рейтинговых британских ТВ-шоу, таких как The X Factor и Love Island. Также красавица может похвастать участием в фотосессии для журнала Playboy и регулярным попаданием в списки самых желанных девушек Великобритании.

Клаудия Руис

Клаудия — не только успешная модель и активная болельщица мадридского «Реала», но и дочка бывшего капитана сборной Испании по футболу Фернандо Йерро. Благодаря её внешним данным с испанкой легко подписал контракт всемирно известный бренд женского белья Victoria`s Secret.