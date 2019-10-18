TetrisChallenge. Спортсмены подхватили новый Инстаграм-тренд

Они показали свою жизнь в одном снимке. Уместилось всё — форма, инвентарь, машины и даже люди.

Флешмоб #TetrisChallenge активно набирает популярность в российских соцсетях. Его суть — показать «изнанку» своей профессии. Для этого понадобится разложить инвентарь и обмундирование как элементы игры «тетрис», лечь рядом и сделать снимок всего этого сверху.

Запустили челлендж дорожные полицейские из Цюриха. Они показали, что находится внутри патрульной машины, выложив оборудование на асфальт и сделав кадр с помощью дрона.

Челлендж тут же стал вирусным: к нему присоединились сначала спецслужбы разных стран мира, а потом и представители других профессий начали раскладывать предметы, которые используют в работе, и публиковать фотографии в сети. Если сейчас перейти по хэштегу #tetrischallenge в «Инстаграм», можно увидеть больше 10 тыс. подобных снимков.

Спортсмены не остались в стороне и тоже приняли активное участие в модном челлендже.



Питерскому СКА настолько понравилась идея #TetrisChallenge, что они сняли целых 3 версии (листать вправо).

Баскетбольный клуб «Зенит» с помощью челленджа презентовал экипировку на новый сезон.

Трёхкратная олимпийская чемпионка по плаванию Катинка Хоссу показала свой набор для тренировок.

Девушки из хоккейной сборной России решили не мерзнуть на льду и снять челлендж в раздевалке. Заметим, что от этого менее интересным он не стал.

Из зарубежных представителей красивым исполнением отличился балет Гонконга.

Рекордсменом стал хоккейный клуб «Динамо СПб», который задействовал в съёмке более 100 предметов.

Челлендж был исполнен настолько круто, что многие усомнились — не фотошоп ли это? Но клуб развеял все сомнения коротким видео.

А вот гандбольный клуб «Ростов-Дон» подписал свой снимок так: «На полную мощность готовимся к первому матчу Лиги чемпионов в этом сезоне.»

Яркие фотографии сделали хоккейные клубы «Автомобилист» и «Трактор».

Футбольный клуб НФК из Минска воспользовался тёплой погодой и снял флешмоб на поле.

Популярная в России группа поддержки «Соул Систерс» при помощи TetrisChallenge показала содержимое своих сумок.

Любители спорта не остались в стороне и сделали свои варианты челленджа. Получилось ничем не хуже.

Присоединились даже такие виды спорта, как сёрфинг.

А чьё исполнение челленджа вам понравилось больше?