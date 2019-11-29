Дмитрий Клоков: без спорта я бы не состоялся

В современном мире встретить настоящего джентльмена — редкость и большое везение. Ведь мало кому удаётся совмещать брутальность, стойкие жизненные принципы, непоколебимое трудолюбие и умение проявлять нежные, мягкие чувства. В специальном проекте Givenchy и «Чемпионата» мы хотим поделиться историей героя, который, вопреки всем стереотипам, объединил в себе такие противоположные, на первый взгляд, качества, как мужественность и элегантность.

У тяжелоатлета Дмитрия Клокова быть джентльменом получается так же хорошо и естественно, как завоёвывать чемпионские титулы. Спорт для него всегда был неотъемлемой частью жизни: в детстве он не вылезал со стадиона во дворе, играя в футбол, а позже занимался дзюдо. В тяжёлую атлетику Дмитрий пришёл в 12 лет — и это стоило ему немалых усилий. Несмотря на то что его отец, Вячеслав Клоков, и сам завоёвывал титул чемпиона мира в этом спорте, сыну он определённо не желал карьеры профессионального тяжелоатлета. Сегодня Дмитрий Клоков — чемпион и многократный призёр мирового первенства, а также серебряный медалист Олимпийских игр в Пекине.

В настоящее время он развивает собственный бренд одежды WINNER, производит тяжелоатлетическое оборудование KLOKOV Equipment, владеет спортивным залом KLOKOV & BazaTeam и мотивирует любителей спорта на семинарах по всему миру. Мы встретились с Дмитрием, чтобы побеседовать о его пути к успеху, бизнес-проектах, жизненных принципах и семейных взаимоотношениях.

О спорте: начало профессиональной карьеры и путь к успеху

Всё детство я был в спорте, но под контролем. Задача была просто убрать меня со двора и заставить заниматься делом. Но отец не желал мне карьеры профессионального атлета.

Всё окружение нашей семьи толкало меня в тяжёлую атлетику. «Да, он занимается спортом, но посмотри на его ноги — мышцы висят. Ещё малой, а уже мускулы! Весь в тебя», — говорили отцу друзья. Вот так он и сломался в один прекрасный день.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

«Имей в виду, что ставки самые большие. Мы будем готовиться к самым трудным задачам. Ты должен понимать, что в любой момент спорт для тебя может закончиться. Каждый день, каждая тренировка, каждый подход может оказаться последним. Каким бы крутым ты ни уходил с арены, тебя забудут», — сказал отец, когда согласился отдать меня в тяжёлую атлетику.

Изначально мне не хотелось становиться выдающимся спортсменом. Я хотел стать лучше, чем другие ребята. Всегда хотелось быть лучше по своему возрасту.

Однажды отец свозил нас на Олимпиаду и показал, как она проходит, вживую. В ней я нашёл мотивацию: появилась мечта стать олимпийским чемпионом или призёром.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Мои родители ездили со мной везде, потому что они сами из спорта. Мама не была штангисткой, естественно, она занималась фигурным катанием. Я всегда комфортно себя чувствовал, когда семья приходила поддержать. Это было неотъемлемой частью практически всех соревнований.

Если честно, я почувствовал себя успешным сразу после первого выступления (смеётся). Не было такого, что сначала я считал себя неудачником, а потом что-то выиграл и изменил отношение. Мне всегда состязания были в радость, а привести с них медаль — must have. Если получалось — это и был успех. А сказать себе «Да, я удался как штангист» смог, наверное, ближе ко взрослым победам.

Когда я стал чемпионом мира в 2005 году, то сравнялся по регалиям с отцом. Это была некая ватерлиния, после которой всё, что больше, выше отца, уже шло мне в плюс.

Сейчас Дмитрий является основателем нового вида спорта — кросслифтинга. Он занимается его развитием во главе РФСОО Ассоциация силовых видов спорта.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

О бизнесе: идея создания бренда и удовольствие от работы

Готовясь к соревнованиям, ты пропускаешь своё образование, не начинаешь вести бизнес, не копишь стартовый капитал — в итоге по окончании карьеры уходишь и начинаешь новое дело практически с нуля. Отец на протяжении всей моей спортивной жизни советовал готовиться психологически, физически, как угодно к тому, чтобы избежать этого. Даже начал подбрасывать журналы по бизнесу, знакомить меня со сторонней деятельностью. Я этим увлёкся.

Когда меня в первый раз экипировали для поездки на взрослый чемпионат Европы, я понял, что хочу заниматься созданием именно спортивной одежды. Форма национальной сборной произвела сильное впечатление. Хотя уже до этого я шил платья куклам младшей сестры. Спустя много лет мне пригодился такой опыт, и в 2010 году, на выписку дочери из роддома, я сшил для неё комбинезон с рюшечками и бантиками из своих футболок.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

С 2005-го я патентовал торговую марку, занимался разработкой и дизайном. Брал машину и ездил на соревнования, на которых не выступал. Грузил майки с эмблемами тяжёлой атлетики и продавал их, будучи ещё спортсменом.

Я много чем занимаюсь сейчас, но наибольшее удовольствие получаю от организации и проведения соревнований. Я поставил перед собой новое испытание — организовать в следующем году детский спортивный фестиваль, который включит более 20 видов спорта. Мы этим уже занимаемся.

Я провожу семинары по всему миру. За пять с половиной лет прошло 406 12-часовых занятий в 60 странах.

Самым важным видом моей бизнес-деятельности уже на протяжении многих лет остаётся производство спортивной одежды WINNER. Это дело для меня как первый ребёнок.

В гардеробе каждого мужчины должны быть три вещи: классический костюм, спортивный костюм и… плавки. Ведь, не имея возможности переключиться с работы на отдых, мы все бы давно сошли с ума.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Для меня спорт — всё: и хобби, и работа. Я понял, что хочу заниматься всем, что с ним связано.

Я счастливый человек. Как говорят, если найдёшь работу, которая будет приносить удовольствие, то не будешь работать ни одного дня в своей жизни. Это полностью описывает то, чем я сейчас занимаюсь.

Gentleman Givenchy. Главный месседж — в том, что джентльмен может быть не только решительным и смелым, но и темпераментным или чувственным. Так, одни из качеств героя раскрываются через ноты черного перца и черной ванили, а другие — через аккорды ириса и пачули.



Будьте разными, следуйте за своими мечтами вместе с Gentleman Givenchy. Настоящий джентльмен — герой в эпицентре бурлящего мегаполиса, который не забывает о больших мечтах, верен себе и выбранному пути. Вдохновившись историями мужчин со всего мира, парфюмеры Натали Лорсон и Оливье Кресп создали линейку ароматов. Главный месседж — в том, что джентльмен может быть не только решительным и смелым, но и темпераментным или чувственным. Так, одни из качеств героя раскрываются через ноты черного перца и черной ванили, а другие — через аккорды ириса и пачули.Будьте разными, следуйте за своими мечтами вместе с Gentleman Givenchy.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

О принципах: трудолюбие, уважение к людям и спорту

Я не люблю называть цели — я на них работаю. Для меня спорт — отличный пример того, как ради действительно весомого результата, например, медалей на чемпионате мира, нужно тренироваться ежедневно. Ты можешь готовиться годами, но важен каждый день.

Я ценю работоспособность, уверенность в себе и порядочность. Не могу за себя говорить, обладаю ли всеми тремя качествами. Но стараюсь соответствовать идеалу, который держу в голове и в который верю.

Работоспособность — то, чем я точно горжусь. В любое время суток, на каждом фронте работы я выкладываюсь на сто процентов. Так было в спорте, так сейчас в бизнесе и в чём бы то ни было. Это моё главное преимущество.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Я очень дорожу людьми и не разбрасываюсь ими.

Каждый человек, с кем я делаю бизнес, — клиент навсегда. Я не работаю в короткую. Наоборот, стараюсь делать так, чтобы человек потом остался со мной на всю жизнь.

Я уважаю спорт. Он меня сделал, во мне, можно сказать, сидит его ген, без которого бы я не состоялся в жизни. Я должен быть благодарен спорту и телом, и головой.

Кумир моего детства Димас Приррос — трёхкратный олимпийский чемпион и бронзовый призёр. Он просто заразил меня мотивацией и энергией.

В современных медийных реалиях умение подать и продать преобладает. Люди одних запоминают из-за выдающихся успехов, а других — из-за подачи материала. Я не совсем рад этому, но это просто реальность.

Когда речь идёт о настоящем джентльмене, люди обычно говорят стандартными клише. Первое, что приходит в голову, — всегда пропускать девушку вперёд, дарить ей цветы. Я согласен со всем, что присуще слову «джентльмен», и всегда держу в голове эти принципы.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

О семье: любовь к дочери и готовность поддержать любое её решение

Мы с супругой как плохой и хороший полицейский для нашей дочери Насти. Из-за того что я пока, к сожалению, редко нахожусь дома, всё воспитание лежит на жене. Я выступаю в роли карательного органа (смеётся). В пределах разумного, конечно же!

Мы с дочкой пока не друзья, но она по мне скучает. Видно, что, когда я приезжаю домой, она всегда находит время всё показать и рассказать. Мне трудно понять, как именно Настя меня воспринимает, но по ощущениям есть определенная аккуратность в её отношении.

Безусловно, я понимаю, что часто перебарщиваю с работой. Но в конечном итоге это всё — для Насти и её будущего. Надеюсь, потом она поймёт меня и простит непутёвого отца.

Для меня дочь — самое важное в жизни.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Когда я был спортсменом, хотел, чтобы мой ребёнок, будь то дочка или сын, тоже пошёл в профессиональный спорт. Сейчас, окунувшись в обычную жизнь, понимаю, что желание в корне пропало. Возможно, я повторяю историю своего отца.

В семье у нас настолько много спорта, что дома мы стараемся о нём даже не говорить. Потому что и так всё с ним связано!

Если моя дочь вдруг захочет заняться профессиональным спортом, я не буду её отговаривать. Но и мотивировать Настю стать известной спортсменкой, олимпийской чемпионкой я не буду. Но если она переймёт моё детское желание, то, естественно, я буду её поддерживать.