Своими руками: как сделать медицинскую маску, чтобы не заразиться

Запасаемся ватой и марлей, пока они ещё есть в аптеках.

Медицинские маски быстро скупили практически во всех магазинах и аптеках. А в тех местах, где повязки на лицо ещё остались, продавцы необоснованно завышают на них цену. Правительство пытается справиться с проблемой и обеспечить людям все товары первичной гигиены при пандемии. Но, кажется, Москва всё ещё сидит без масок. Впрочем, это не повод расстраиваться, потому что повязку можно сделать своими руками.

Чем можно заменить медицинскую маску?

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист Геогий Викулов рассказал радио Sputnik, что медицинскую маску можно сделать из марли. Такой способ иногда практикуется в армии при военно-полевых условиях, когда повязок не хватает. Если же в непосредственной близости от вас кто-то кашляет или чихает, но у вас ничего нет под рукой, стоит прикрыться шарфом или платком.

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Врач также отметил, что самодельная маска должна быть четырёхслойной. Пропитывать её эфирными маслами или прополисом, по его словам, не нужно, потому что для защиты от вирусных инфекций важен именно механический барьер. Но не стоит забывать, что эффективна такая повязка около двух часов.

И всё же маска не закрывает все пути, через которые может пройти заражение. Чтобы защитить глаза, можно надевать очки без диоптрий, специальные медицинские или солнцезащитные очки. Однако большинство из них недостаточно плотно прилегает к лицу. Поэтому врачи склонны считать, что маска не сможет надёжно уберечь от вирусов.

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Как сделать маску своими руками?

В домашних условиях можно сделать ватно-марлевую повязку. Для её изготовления необходимы:

марля или медицинский широкий бинт;

вата;

ножницы;

половина листа бумаги А4.

Будьте внимательны. Материалы должны быть сделаны из натурального хлопка, ведь любой процент примеси может затруднять дыхание или вызвать аллергическую реакцию.

От марли или медицинского бинта дважды отрезаем куски по 60-70 см длиной. Откладываем их в сторону, позже материал пригодится для завязок.

Берём половину листа бумаги А4 и выкладываем на неё вату. Обматываем лист с ватой несколькими слоями бинта. Переворачиваем повязку бумажной стороной кверху и продеваем между слоями бинта два длинных марлевых кусочка, которые мы отложили для завязок. Напоследок аккуратно вытаскиваем из марли бумагу.

Не забывайте, что вата для маски должна быть качественная. Перед использованием проверяем её следующим способом: встаём рядом с источником освещения и встряхиваем кусок материала. Если в воздухе появится мелкая пыль, то лучше заменить вату на более качественную или на марлю, сложенную не менее чем в четыре слоя.

Помимо одноразовой ватно-марлевой повязки в интернете можно найти способы изготовления многоразовой тканевой маски и повязки из марли и обыкновенных салфеток.

При использовании самодельной маски следует соблюдать простые правила. Например, надевать её на лицо стоит так, чтобы материал прикрывал не только рот, но и нос, а также заходил на щёки до ушей. Верхние завязки должны быть зафиксированы на затылке, а нижние — на темени. Главное, чтобы маска плотно прилегала к лицу.

В каких случая стоит надевать маску?

ВОЗ рекомендует носить маску только в том случае, если вы сами болеете, кашляете и чихаете. Или же оказываете помощь человеку с подозрением на коронавирусную инфекцию или другое респираторное заболевание. Кроме того, маска может быть эффективна только в комбинации с регулярным соблюдением гигиены рук. Их нужно тщательно мыть с мылом и обрабатывать антисептиком.

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