Шварценеггер меньше и того, и другого.

Кто крупнее: Скала или Шакил О'Нил? Фото, доказывающие, что всё познаётся в сравнении

В мире шоубизнеса много людей, которых мы по умолчанию считаем огромными. Однако, действительно ли они такие мощные? На фото и в кино непонятны реальные размеры актёров и спортсменов. Некоторых специально снимают под определенным ракурсом, чтобы они казались больше. Вот несколько примеров, которые доказывают, что всегда есть кто-то повыше и покрупнее.

Вин Дизель

Рост: 182 см

Вес: 98 кг

Мы привыкли воспринимать Вина Дизеля как громилу. И по фильму «Форсаж», и по «Три икса», и по «Хроникам Ридика». И Вин Дизель на самом деле довольно крупный мужчина.

Дуэйн «Скала» Джонсон

Рост: 195 см

Вес: 118 кг

Но если поставить Вина Дизеля рядом с Дуэйном Джонсом, то станет понятно: последний будет мощнее. Возможность сравнить их появилась благодаря бесконечной серии фильмов «Форсаж».

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Кстати, Арнольд Шварценеггер «затисался» где-то между первым и вторым. Рост актёра – 188 см, а вес – 113 кг. Однако многие свидетели, встречавшие Арни в жизни, заявляют, что его рост гораздо меньше.

Шакил О'Нилл

Рост: 216 см

Вес: 147 кг

Зато оба – и Вин Дизель, и «Скала» Джонсон (и наверняка Арни) – выглядет скромно на фоне одного из самых великих баскетболистов в мире Шакила О'Нилла. Он выше любого из них минимум на 20 сантиметров! По фото понятно, что даже сравнивать не имеет смысла.

Рост: 229 см

Вес: 141 кг

Впрочем даже мощнейший Шакил – точно не самый высокий человек в мире. В том же баскетболе встречались игроки, которые значительно превосходят по росту. Например, Яо Мин. Вот он – точно самый высокий из всех в Баскетбольном зале славы.

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Если уж вспомнили НБА, то там самыми высокими баскетболистами считаются румын Георге Мурешан и Мануте Бол (по 231 сантиметру) – оба внесены в книгу рекордов Гиннесса.