Неправильный бутерброд: полезная альтернатива вредному сэндвичу

Многие относятся к бутербродам скептически, потому что для них это что-то очень калорийное. Конечно, если каждое утро готовить сэндвич с жирной колбасой и белым хлебом, легко набрать вес. Чтобы не отказывать себе в любимом завтраке, достаточно научиться правильно подбирать ингредиенты.
Из чего сделать полезный бутерброд?
Хлеб
Бытует мнение, что чёрный хлеб лучше белого. В этом есть правда, но если вы внимательно изучили состав. Когда покупаете хлеб, смотреть нужно не на цвет, а на муку, из которой он сделан. Белый пекут из пшеничной муки, которая более калорийна, в отличие от ржаной. За это его и не любят худеющие. Однако в составе недорогого чёрного хлеба часто нет ржаной муки, которая придаёт тёмный цвет. Возникает вопрос: «Откуда берётся тёмный оттенок?» Такой хлеб просто красят и вместо полезного, богатого витаминами и аминокислотами ржаного хлеба мы получаем вредную подделку. Да и соотношение пшеничной и ржаной муки в составе хорошего белого хлеба 1:2, а чёрного – 1:3. Как видите, разница небольшая. Выходит, цвет хлеба совсем не важен, имеет значение только состав.
Лучше всего выбирать цельнозерновой бездрожжевой хлеб. Он хорошо усваивается организмом, активизирует работу кишечника и не нарушает обменные процессы.
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Колбаса
В составе хорошей колбасы не должно быть крахмала, растительных заменителей и сои – её часто добавляют в мясные изделия, чтобы уменьшить количества мяса в них. Делают это для снижения себестоимости товара. Хорошо, если соя натуральная, но ведь часто в колбасы добавляют её генно-модифицированный дешёвый аналог. В итоге мы покупаем не мясной, а мясосодержащий продукт. Кстати, натуральная колбаса не может быть ярко розового красивого цвета. Привлекательный вид говорит о наличии пищевых добавок, которые усиливают вкус, запах, цвет и придают желаемую консистенцию.
Если вы не уверены в качестве колбасы, попробуйте заменить её на куриную грудку. Варится она 15-20 минут, зато готовить её вы будете самостоятельно.
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Сыр
Как выбрать хороший твёрдый сыр, а не сырный продукт, мы рассказывали в одном из наших предыдущих статей.
Для бутербродов же можно использовать творожный. Это отличная альтернатива сливочному маслу, но менее калорийная. Смотрите на состав: молоко, сливки, соль, закваска. Кусочек хлеба с творожным сыром – полноценный перекус, а если добавить листик салата, овощей и мяса, получится уже отличный завтрак.
Овощи
Овощи сделают любой завтрак полезнее. В бутерброды можно добавлять огурцы, помидоры, листья салата, пекинскую капусту, шпинат и другие «полезности». В зелени и овощах практически нет калорий, например, огурец на 95% состоит из воды, а в помидоре всего 20 ккал на 100 граммов.
Фото: istockphoto.com
Вкусные рецепты необычных и полезных тостов
Разнообразить завтрак можно бутербродами с рыбой, грибами, яйцами и даже сладкими начинками. Некоторые варианты не совсем бюджетные, но полезные, сытные и вкусные.
Тост с авокадо и яйцом-пашот
КБЖУ готового блюда: 378 / 11 / 28,5 / 19,2
Ингредиенты:
- Авокадо – ½ шт;
- хлеб (цельнозерновой бездрожжевой) – 1 кусочек;
- яйцо – 1 шт;
- огурец – несколько слайсов;
- соль, перец, лимонный сок.
Фото: istockphoto.com
Способ приготовления:
Обжарить хлеб на сухой сковородке или в тостере. Разрезать спелое мягкое авокадо на две части, достать косточку. Взять половину авокадо, достать ложкой мякоть и размять её вилкой до консистенции пасты. Посолить, поперчить, полить несколькими каплями лимонного сока и перемешать. Приготовить яйцо-пашот: в кипящей подсоленной воде с помощью ложки или венчика сделать воронку и опустить туда яйцо. Дать ему «покружиться» пару минут и аккуратно достать шумовкой. Готовый тост намазать пастой из авокадо, положить пару долек свежего огурца и сверху накрыть яйцом-пашот.
Тост со шпинатом
КБЖУ готового блюда: 156 / 10 / 6,6 / 13,6
Ингредиенты:
- Хлеб (цельнозерновой бездрожжевой) – 1 кусочек;
- яйцо – 1 шт;
- шпинат – 2 жмени;
- соль.
Фото: istockphoto.com
Способ приготовления:
На разогретую антипригарную сковороду выложить листья шпината (количество зависит от того, сколько тостов вы ходите сделать; для одного бутерброда достаточно покрыть всю поверхность сковороды одним слоем листьев). Жарить пару минут, постоянно перемешивая, пока листья не потеряют исходную форму и не станут мягкими. К шпинату добавить яйцо и продолжить тщательно перемешивать. Как только яйцо начнёт сворачиваться, выключить огонь. Не стоит увлекаться и жарить до состояния яичницы.
Полученную массу посолить и намазать на обжаренный на сухой сковородке или в тостере хлеб.
Тост с сёмгой
КБЖУ готового блюда: 173 / 8 / 10 / 13
Ингредиенты:
- Хлеб (цельнозерновой бездрожжевой) – 1 кусочек;
- творожный сыр – 2 ст. л;
- сёмга – 2-3 слайса;
- огурец – несколько слайсов.
Фото: istockphoto.com
Способ приготовления:
Обжарить хлеб на сковородке или в тостере. Нарезать сёмгу и собрать бутерброд: хлеб – творожный сыр – сёмга – огурец. Сыр можно заменить на пасту из авокадо, описанную в рецепте выше.