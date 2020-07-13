Фитнес-блогер Алексей Столяров протестировал новый спортзал Rambler Group

В последние несколько лет в российских городах появилась тенденция – размещение фитнес-залов на территории офисов крупных компаний. Вы наверняка слышали, как в Штатах, не отходя от работы, тренируются сотрудники Google или, например, Facebook. Недавно к ним присоединились и работники Rambler Group.

Концепция зала придумана и реализована «Лигой Героев», которая известна организацией «Гонок Героев» и прочих забегов с препятствиями. Здесь уникально всё: от визуала, вдохновлённого «полигоном», базовым элементом трёхмерной графики, до зоны кроссфита, разработанной с учётом потребностей сотрудников.



Территорию нового зала в 160 кв. м. приехал оценить популярный фитнес-блогер Алексей Столяров. Он рассказал «Чемпионату», какие тренажёры будут особенно полезны и интересны офисным сотрудникам, и дал несколько личных советов для эффективной тренировки.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

– Как часто ты обычно посещаешь спортивный зал?

– Ну, если дело касается съёмок, то, наверное, 14-15 раз в неделю. Сегодня вот уже в четвёртый раз. Собственные тренировки у меня четыре раза в неделю, так как я сейчас не готовлюсь ни к «Лиге Героев», ни к «Арене Героев». Мои тренировки не такой интенсивной силы. В основном это силовые нагрузки, кардио практически нет.

– Что обычно делаешь на силовых?

– Я больше всего люблю тренировать плечи, потому что в этих местах действительно классно видно результат. Для мужчин, мне кажется, это одна из самых интересных и визуально привлекательных историй.

Самое нелюбимое – это день ног. Это у всех так, кроме, наверное, девушек.

Очень мужская тренировка. Как накачать сильные и массивные руки Упражнения, которые легко выполнить в домашних условиях. Но эффективности они от этого не теряют.

Кстати, этом зале есть те тренажёры, которых нет в моём арсенале. Нетипичные, непривычные, из-за этого у меня появляется большой интерес, азарт. Мне нравится делать то, что не получается. Нравится, что у меня есть слабые места именно в этом направлении. Поэтому такие тренажёрные залы, они, наверное, самые интересные. Когда ты приходишь, всегда очень заряжен. То есть сюда нельзя прийти сонным или без настроения, тогда точно ничего не получится.

— А если бы ты вдруг понял, что растерял форму и теперь нужно её быстро вернуть, что делал бы в первую очередь?

– А я и понял. Я спортивный блогер, у меня 2 млн подписчиков в YouTube. Сразу же начали писать в комментариях, что я жирный и что я не совсем то, к чему я иду. Прекрасно понимаю, почему это произошло. Это же не от того, что я тренируюсь днями и ночами. Очень много съёмок стало, телевизионных проектов, разъездов, перелётов. Это всё сказывается. Ну и лень прежде всего. И, конечно, потом ты просто смотришь на своё расписание и начинаешь вставлять тренировки – в семь утра, в восемь или вечером.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

– То есть ты увеличиваешь количество тренировок?

– Нет такого, чтобы я тренировался 7-8 раз в неделю, потому что мне надо вернуть форму. Просто нужно не забывать то, что я делаю. Для того, чтобы оставаться в форме, не нужно что-то сверхъестественное. Меня очень часто подписчики спрашивают, сколько надо тренироваться. Говорю, два-три раза в неделю – и будет уже великолепно. Дело в том, что многие этого не делают или занимаются месяц-два и всё, потом забивают. Если действительно тренироваться, то бомбезная форма будет обеспечена.

– А за питанием следишь?

– Ой, с питанием сейчас проблемы из-за того, что у нас ролики стали интересные: мы начали худеть на фаст-фудах и всякие разные эксперименты ставить. На самом деле, в Москве сложно питаться правильно. Это действительно так, но слава Богу, сейчас работает доставка правильного питания. Здесь совершенно по-другому всё движется. То, что ты смог урвать, то и смог. Если завтрак, то, конечно, у меня это правильное питание. Я не буду есть что-то сверхвредное. Ужин всегда без углеводов. В целом я не люблю постоянно питаться фаст-фудами, но иногда позволяю. Главное тратить те калории, которые потребляешь.

Научиться подтягиваться за 30 дней реально. Инструкция для новичков Упражнения, которые помогут освоить простые техники.

На самом деле в форме себя держать — это проще простого, если ты действительно заряжен на это. Это как добиться девушку, которая тебе нравится. Если она тебе симпатична, ты же будешь её добиваться, несмотря ни на что? То же самое и здесь. И тебе никто не скажет: не слишком ли ты много сил тратишь? Ты будешь тратить столько, сколько нужно будет. Главное – заряд, главное – цель.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

– А если ты, наоборот, понимаешь, что сейчас слишком нагрузил себя и нужно отдохнуть, откладываешь тренировки совсем или приступаешь к лёгким восстановительным?

– Бывает, переутомляюсь. Но вряд ли я отменю тренировку, например, с моим тренером Кириллом Сарычевым. Ему очень сложно сказать, что ты перетренировался. Это человек, который пять лет был рекордсменом мира в жиме лёжа. Он не понимает, что значит нельзя или не можешь. Ты работаешь: либо ты ходишь, либо нет. Мы не олимпийская сборная, чтобы переутомляться. Конечно, с психологической точки зрения бывают проблемы. Нужно себе давать разгрузку, но не надо много этим оправдываться.

– Что думаешь о тенденции, которая сейчас наблюдается в крупных компаниях – строить фитнес-залы для своих сотрудников?

– Это классно. Я во многих компаниях это уже видел, но такого крутого зала ещё не встречал. Аналога нет не то что в Москве, в России. Хочется тут снимать, тренироваться.



В крупных компаниях такое должно быть везде. Я не хочу сейчас опираться на Запад и говорить: «а вон тааам», но в Америке очень часто люди так тренируются. В Google помню был, в Facebook. Это огромные компании, наша российская альтернатива – это «Рамблер». Но таких залов, повторюсь, там нет. Проще гораздо всё. Этот прям добротный. Это не лесть какая-то, не для того, чтобы попытаться понравиться, а просто правда круто. «Рамблеру» безумно повезло. Сотрудникам. Надеюсь, они будут все тренироваться и кайфовать.

Фото: Полина Иноземцева, «Чемпионат»

– А что для тебя здесь самое интересное?

– Рукоходы, конечно. Смотрятся они красиво. Если что-то не получится, сразу захочется повторить и исправить. Мне нравится, что зал не перегружен рычаговыми тренажёрами, обычно они очень наваливаются и создают небольшое давление. Я как человек, который восемь лет работал персональным тренером по фитнесу, знаю, что это сказывается, очередь образуется. А здесь каждый человек может найти место: и фитоняшки, и ребята с лишним весом.

– С чего посоветуешь начать тренироваться тем, кто этого никогда не делал?

– Я бы сразу обратился к персональному тренеру. Ему стоит рассказать про свой опыт – он подскажет. Помню себя на первых тренировках – у нас в зале был дедушка, который сказал: «Эй, мальцы, я вам сейчас всё покажу». И это нормально, не надо стесняться. То же самое, если я поднимусь в офис, чтобы сделать какую-нибудь программу. Я не буду ковыряться, нажимать абы какие кнопки. Естественно, спрошу у знающих ребят. И так везде.

– Как думаешь, офисным работникам лучше тренироваться до работы, после или во время обеденного перерыва?

– Ответить точно не могу. Я сам обожаю тренироваться утром, потому что вечером обычно нет настроения. Всё зависит от твоего графика, но, как подсказывает мне моя практика и мой жизненный опыт, утро – это идеальное время для тренировки, потому что с утра пораньше встал, зарядил себя, сделал дело и гуляй, Вася.

– Поделишься двумя-тремя упражнениями для тех, кто ведет сидячий образ жизни?

– Это вообще элементарно. Постоять в планке от 30 секунд до минуты с интервалом в 3 раза.

Между этими кругами делать 3 подхода приседаний по 30 раз.

И, если это девочка, то отжимания с колен, а если мальчик, то в упоре лёжа. 3 по 10 или 3 по 15. Зависит от физических возможностей.

Вот эти упражнения – всё. Задействованы руки, ноги, мышцы кора. Три упражнения – три кита, которые можно делать офисному сотруднику. И будь здоров, красавчик.