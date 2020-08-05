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Какая фигура считается идеалом 21 века? Ушедшая мода на 90-60-90 и бодипозитив

Какая фигура считается идеалом 21 века?
Арина Забгаева
90-60-90 больше не в моде. Как сегодня выглядит идеальная фигура
Рассказываем, как изменялись стандарты красоты и к каким параметрам стремятся современные девушки.
Lifestyle / Тренды 0

Мерлин Монро, Твигги, Синди Кроуфорд – за последнюю сотню лет стандарты красоты менялись множество раз. Когда-то девушки утягивали себя корсетами, чтобы добиться заветных «песочных часов», экспериментировали с диетами ради образа «героинового шика», пропадали в спортзалах, чтобы получить спортивную и подтянутую фигуру. А к чему представительницы прекрасного пола стремятся сегодня? Рассказываем, какие цифры пришли на смену легендарным «90-60-90».

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Песочные часы, субтильность и мускулы: как менялся образ идеальной женщины

В середине прошлого века началась эпоха пин-апа, и в моду вошли фигуристые, пышные девушки. Идеальной считалась фигура с пышной грудью и бёдрами при подчёркнуто узкой талии. В 1950-х примером для подражания стала Мерлин Монро с параметрами 96-58-96.

В 1960-е годы культ «песочных часов» продолжился, но стал менее ярко выраженным. На смену Монро пришла Брижит Бордо. Она, хотя и обладала выдающейся фигурой, была более длинноногой и хрупкой.

Вместе с сексуальной революцией 1970-х годов пришла тенденция на субтильность. Именитые модные дома начали производить одежду унисекс, модели на подиумах становились всё худее, а границы между полами – более размытыми. Культовой фигурой этого времени стала Твигги.

В следующее десятилетие чаша весов резко склонилась в сторону спорта – в моду вошли пилатес и фитнес, яркие купальники и лосины. Красивой считалась крепкая подтянутая фигура с рельефными мышцами, широкими плечами и накаченными мускулами.

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В 1990-е наступает время супермоделей. Синди Кроуфорд, Наоми Кемпбелл, Линда Евангелиста, кажется, собрали в себе лучшее от каждой эпохи. Идеалом становятся те самые «90-60-90» при росте 175 см. Предполагается, что девушки должны быть высокими и длинноногими, субтильными, но с выдающимися формами. Такой труднодостижимый идеал на долгие годы закрепился в общественном сознании и на обложках глянцевых журналов.

Ноги, как у Кендалл, попа, как у Ким: современные стандарты красоты

В новом тысячелетии успели смениться две основных тенденции. Сначала девушки всего мира стремились к утрированной худобе и стройности, пытаясь подражать известным моделям и манекеншицам. Культовыми фигурами 2000-х стали Наталья Водянова, Джемма Уорд, Коко Роша.

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Однако сейчас курс снова сменился. С популярностью Ким Кардашьян в моду вернулись пышные формы пин-апа, только ещё более утрированные – преувеличено большие грудь и бёдра и крайне узкая талия. Сегодня основное внимание уделяется нижней части тела. При этом фигура должна быть не просто объёмной, но подтянутой и упругой. Дженнифер Лопез, Бейонсе, Рианна – к таким формам девушки стремятся сегодня.

В целом, можно отметить тренд на разнообразие фигур. В последние несколько лет всё чаще начинают говорить о бодипозитиве и красоте тела как такового. Сегодня на подиумах можно увидеть и «классических» моделей 2000-х, и идеальных во всём ангелов Victoria’s Secret, и девушек размера плюс-сайз. Границы «идеального» постепенно расширяются.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/marilynmonroe/ instagram.com/kimkardashian/

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