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Как тренируется Кейт Миддлтон? Питание и тренировки герцогини Кембриджской

В чём секрет осиной талии Кейт Миддлтон?
Оксана Потапова
Королевская диета: В чём секрет осиной талии Кейт Миддлтон?
Герцогиня не придерживается особо строгих правил, но в свои 38 выглядит превосходно даже после рождения троих детей.
Lifestyle / Тренды 0

Кейт Миддлтон – супруга принца Уильяма, герцога Кембриджского и мать троих детей. Она восхищает не только своей внешностью и уникальным чувством стиля, но и потрясающей фигурой. Кейт 38 лет, но её форме может позавидовать любая. Как же ей удаётся держать себя в тонусе?

Известно, что несмотря на высокий статус, Миддлтон любит проводить время на кухне. Она предпочитает здоровую и сбалансированную диету, которая состоит из продуктов, богатых белком, витаминами и полезными микроэлементами, и старается готовить не только вкусную, но и здоровую пищу. Рассказываем, как питается герцогиня, чтобы сохранять фигуру.

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Из чего состоит рацион Кейт Миддлтон?

Завтрак

Сразу после пробуждения её высочество предпочитает чаю и кофе – свежий смузи. В состав напитка входят несколько видов зелёного салата, капуста, шпинат, матча и сельдерей. Такое начало дня хорошо помогает включить организм в работу и быстро проснуться. К тому же, смузи благоприятно влияет на пищеварение.

Обед

Важную роль в рационе герцогини играют овощи и фрукты. Она очень любит арбузные салаты и салат с киноа, холодный томатный суп гаспачо и ягоды годжи.

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И почему мы так часто забываем про эти простые правила?

Кейт старается планировать меню таким образом, чтобы большую часть составляла растительная пища. И хотя она занимает достаточно высокое положение в обществе, когда выдаётся возможность, герцогиня самостоятельно ходит за покупками, отдавая предпочтение чистым и полезным продуктам.

Ужин

Один из приближённых к королевской семье рассказал, что на ужин Кейт часто готовит жареного цыплёнка, который так нравится её мужу. Принц Гарри как-то признался, что Уильям часто приглашает его на семейные ужины, а он просто не может отказаться, зная, что герцогиня приготовит своё коронное блюдо.

Кроме этого, в арсенале у Миддлтон есть знаменитое индийское карри. Особенность его приготовления заключается в том, что Кейт не использует готовую приправу, а смешивает её самостоятельно из отдельных ингредиентов, что помогает достичь необходимых пропорций остроты и пряности.

Как тренируется герцогиня Кембриджская?

Чтобы поддерживать прекрасную форму, герцогиня не только правильно питается, но и не забывает о регулярных физических активностях. Кейт отдаёт предпочтение утренним тренировкам, и ежедневно занимается по одному часу. Больше всего ей нравятся упражнения с собственным весом. Также она выполняет несколько видов планки: классическую, боковую и планку на локтях.

Также во время тренировок герцогиня уделяет отдельное внимание ногам и прессу. Для укрепления мышц ног, ягодиц и бёдер она делает несколько подходов приседаний, выпадов, подъёмов голени и бедра.

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Кроме того, Миддлтон – активная поклонница различных видов спорта. Она любит бегать, плавать в бассейне, кататься на лыжах и играть в большой теннис. Причём последним она занимается особенно усиленно – у Кейт даже есть персональный тренер.

В целом, Кейт ведёт весьма активный образ жизни. Как член королевской семьи она обязана посещать немало официальных мероприятий, а кроме того, на её плечах лежат и обязанности герцогини Кембриджской. Насыщенное расписание вкупе с осознанным подходом к питанию и регулярными тренировками помогают её высочеству сохранять прекрасную форму.

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