Избавиться от напряжения в мышцах можно всего за 10 минут в день.

Гора с плеч: 5 простых упражнений от боли в шее

Дискомфорт в области шеи не только доставляет неудобства, но и негативно влияет на работоспособность. Напряжение в мышцах делает человека более раздражительным, ухудшает настроение и заметно снижает стрессоустойчивость.

Идеальной профилактикой подобных проблем служат регулярная физическая нагрузка и душевное равновесие. Однако при современном ритме жизни соблюдать эти условия довольно трудно. Тем не менее противостоять боли в шее и плечах можно даже при сидячей работе и высоком уровне стресса.

Рассказываем о пяти лёгких упражнениях, которые помогут забыть о неприятных ощущениях в мышцах.

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Наклоны головы в сторону

Упражнение выполняется в положении стоя или сидя.

Положите ладонь правой руки на макушку и медленно потяните голову вправо. Спина при этом остаётся прямой, а в плечах отсутствует напряжение. Задержитесь в таком положении на 30 секунд, а затем аккуратно вернитесь в исходную позицию. Повторите те же движения, но уже с наклоном в левую сторону. Выполняйте упражнение по пять раз влево и вправо.

Фото: istockphoto.com

Благодаря наклонам головы растягиваются длинные мышцы шеи, пропадает скованность и дискомфорт по бокам.

Заведение рук за голову

Упражнение выполняется в положении стоя или сидя.

Поднимите правую руку, согните её в локте и дотянитесь до верхнего края правой лопатки. Левую руку положите на макушку и медленно наклоните голову влево. Зафиксируйте это положение на 30 секунд и вернитесь в исходную позицию. Затем проделайте то же самое вправо. Повторяйте по пять раз в каждую сторону.

Фото: istockphoto.com

Это упражнение направлено на растяжение мышц, поднимающих лопатки. Если они напряжены, возникают болевые ощущения в нижнем отделе шеи и в лопатках.

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Растяжка с помощью валика

Упражнение выполняется в положении лёжа.

Сверните полотенце валиком и положите его под основание черепа. Откиньте голову назад и расслабьте шею, плечи и спину. Оставайтесь в таком положении в течение 10 минут или до появления неприятных ощущений. Желательно заниматься на твёрдой поверхности.

Фото: istockphoto.com

Это упражнение мягко, но эффективно растягивает все мышцы шеи и помогает избавиться от скованности.

Подъём шеи лёжа

Упражнение выполняется в положении лёжа.

Поднимите голову, потянув шею вперёд и вверх. Зафиксируйтесь в таком положении на несколько секунд и вернитесь в исходное. Повторите 10 раз.

Фото: istockphoto.com

Подъёмы головы способствуют укреплению всех мышц шеи.

Наклоны головы с заведённой рукой

Упражнение выполняется в положении стоя или сидя.

Заведите правую руку за спину. Обхватите левой рукой правое запястье и аккуратно потяните вниз и влево. Наклоните голову к левому плечу и зафиксируйте это положение на 30 секунд. Затем повторите упражнение в другую сторону. Выполняйте по пять раз в каждую.

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Это упражнение рассчитано на растяжку верхних трапециевидных мышц и эффективно снимает напряжение как с плеч, так и с шеи.

Общие рекомендации к упражнениям от боли в шее

При выполнении упражнений для растяжки и укрепления мышц шеи и плеч необходимо помнить, что заметного эффекта можно добиться лишь при регулярных занятиях. Кроме того, дискомфорт в этой области может быть вызван серьёзными травмами или заболеваниями, для устранения которых необходимо квалифицированная помощь врачей.

При длительной или острой боли незамедлительно обратитесь к специалисту.