Не хрусти позвонками: 3 простых упражнения от боли в шее

Дискомфорт в шее не только доставляет неудобства, но и может быть опасен. К счастью, с ним не так сложно справиться.

Неприятные ощущения в области шеи – частый спутник современного человека. Жалобы на эту проблему резко возросли во второй половине XX века. Объясняется это появлением и распространением новых «сидячих» профессий, а также общим снижением физической активности населения. Малоподвижный образ жизни и длительное пребывание в неудобной позе могут приводить к воспалению или растяжению шейных мышц, образованию зажимов и смещению позвонков. Причём страдает шея не только от недостатка движения, но и от чрезмерной нагрузки на плечи, позвоночник и руки.

Фото: istockphoto.com

Редкий человек не испытывал ноющие или тянущие боли в области шеи, но большинство не воспринимают эту проблему всерьёз. А между тем мышечный дискомфорт может свидетельствовать о тяжёлых заболеваниях и вызывать осложнения. Поэтому игнорировать такие боли не стоит.

Чтобы не доводить до крайности, нужно регулярно выполнять простые упражнения, которые эффективно снимают боль и зажимы, а также помогают мышцам избавиться от напряжения. Рассказываем, как правильно делать некоторые из них.

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Наклоны головы с руками за спиной

Сядьте на стул, выпрямитесь. Сцепите руки в замок за спиной и отведите их влево. Медленно наклоните голову в левую сторону до появления тянущих ощущений с правой стороны шеи и зафиксируйтесь в такой позе на 10 секунд. Вернитесь в исходное положение, а затем переведите руки на правую сторону и наклоните голову вправо. Повторите упражнение 10 раз – по пять наклонов в каждую сторону.

Фото: istockphoto.com

Вращение головы с руками на коленях

Сядьте на стул, выпрямите спину. Положите руки на колени. Опустите голову вниз, а затем поверните влево. Оставайтесь в этом положении 10 секунд. Затем снова опустите подбородок, после чего поверните голову вправо. Зафиксируйте эту позицию на 10 секунд, после чего верните голову в привычное положение через низ. Повторяйте упражнение пять раз. Важно, чтобы при поворотах шеи взгляд следовал за направлением головы.

Фото: istockphoto.com

Подъём плеч

Сядьте на стул. Спину держите прямо, руки положите на бёдра. Голова находится в обычном положении, взгляд направлен вперёд. Поднимите плечи вверх на максимально возможное расстояние и зафиксируйте данное положение на несколько секунд. Затем медленно опустите плечи вниз, при этом постарайтесь максимально вытянуть шею вверх, сохраняя её прямой. Повторите упражнение пять раз. Перерыв между повторениями должен составлять около 10 секунд.

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Как часто делать упражнения на шею?

Эти простые упражнения доказали свою эффективность и послужат отличной профилактикой. Тем, кому приходится подолгу сидеть в офисе или за рулём автомобиля, регулярное выполнение такой гимнастики поможет избежать неприятных ощущений. Для устойчивого эффекта комплекс занятий следует выполнять ежедневно или через день.

Фото: istockphoto.com

При этом важно понимать, что постоянные сильные боли в шеи могут быть симптомом тяжёлых заболеваний позвоночника или внутренних органов. Поэтому если неприятные ощущения беспокоят вас более десяти дней подряд, необходимо обратиться к специалисту, чтобы выявить истинные причины дискомфорта и подобрать оптимальное лечение.