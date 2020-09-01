Спорт и никакого ботокса. Джулия Робертс отлично выглядит в 52 года

Джулия Робертс – одна из самых успешных актрис в истории Голливуда. Фильмы с её участием в мировом прокате дали прибыль в два миллиарда долларов. У неё есть премия «Золотой Глобус», множество номинаций на «Оскар», а также любовь всего мира за такие культовые картины, как «Красотка», «Эрин Брокович», «Стальные магнолии».
Джулии 52 года, однако она по-прежнему возглавляет рейтинги самых красивых женщин мира. Робертс находится в потрясающей физической форме и уверяет, что не пользуется услугами пластических хирургов. Как же ей удаётся до сих пор так здорово выглядеть, если учесть, что она уже трижды мама?
Пищевая сода – секрет белоснежных зубов
У Джулии было непростое детство. В школе одноклассники постоянно издевались над ней из-за слишком большого рта. Однажды кто-то назвал её за это «лягушкой», и это прозвище надолго прицепилось к будущей звезде кино. Однако Робертс сделала из якобы недостатка одно из своих главных преимуществ. Теперь актрису узнают во всём мире благодаря её шикарной улыбке и белоснежным зубам.
Джулия раскрыла секрет, признавшись, что чистит зубы с помощью пищевой соды. Далеко не все стоматологи поддерживают такое решение проблем с зубами, отмечая, что оно работает далеко не для всех. Но, очевидно, этот способ прекрасно действует на улыбку Робертс. И в магазинах всё чаще можно увидеть зубную пасту с добавлением соды.
Никаких строгих диет
При такой феноменальной фигуре многие поклонники были уверены, что актриса соблюдает жесточайшую диету и не позволяет себе ничего лишнего. Но Джулия не раз говорила, что обожает итальянскую пасту и позволяет себе вкусные десерты. Однако это не означает отказ от разумного и в целом правильного питания.
Завтрак Робертс обычно состоит из варёных яиц, тостов с авокадо, кофе, свежих ягод. Непременный атрибут каждого утра актрисы – кокосовая вода. На обед она предпочитает курицу, приготовленную на гриле и овощной салат. Альтернативный вариант – её любимая итальянская паста с цыплёнком. Ужин включает в себя рыбу и салат. При этом Джулия не отказывает себе в нескольких бокалах вина, которые, по её мнению, хорошо влияют на сон.
Спорт в удовольствие
Робертс абсолютно убеждена, что занятия спортом должны приносить наслаждение. Как только это превращается в рутину, они становятся бесполезными. Джулия занимается физическими нагрузками четыре раза в неделю и тратит на это каждый раз примерно по одному часу своего времени. Актриса любит разнообразные тренировки, однако предпочитает делать акцент на йоге и водной аэробике.
Позитив и никакого ботокса
Робертс уверяет, что не прибегает к помощи пластических хирургов и не делает никаких инъекций или ботокса. Она просто тщательно подходит к уходу за своей кожей и всегда смывает макияж перед сном. Даже в тех ситуациях, когда после тяжёлого дня на съёмках не остаётся никаких сил. Актриса говорит пластике лица «нет», зато часто посещает косметолога и применяет различные маски. Одним из её секретных оружий красоты является оливковое масло, с помощью которого она делает домашнюю маску для лица, рук и волос.
И, конечно же, немаловажным фактором в прекрасной форме Робертс является её позитивное отношение к жизни. Искренняя улыбка позволяет ей оставаться молодой. К тому же Джулия не раз говорила, что не боится стареть и относится к этому по-философски. Ведь это то, на что она повлиять не может. Поэтому нужно расслабиться и получать удовольствие.