Лыжню! Выбираем правильную экипировку

Стоило только выпасть снегу, и многие наперевес с лыжами и лыжными палками поспешили на улицу. Уже сейчас в лесах и некоторых парках можно заметить проложенную лыжню – мороз любителям зимнего спорта не помеха. Если и вы давно хотели встать на лыжи, самое время решаться! А выбрать подходящую экипировку помогут несколько советов.

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Выберите стиль катания

Для начала нужно определиться с техникой катания. Есть два основных стиля: классический и коньковый. В первом случае лыжи скользят параллельно друг другу – северные народы использовали такой метод с древности. Одна из разновидностей классического хода – даблполинг (англ. doublepoling): лыжник едет по лыжне и отталкивается только руками, то есть основная нагрузка приходится на них, мышцы пресса и спины. Считается, что такую технику освоить легче. Кроме того, для неё не нужна широкая подготовленная трасса.

Фото: istockphoto.com

Коньковый стиль – его также называют свободным – начали практиковать в 1980-х годах. В 1981 году финский лыжник Паули Сиитонен выиграл соревнования с помощью необычной техники: одну лыжу он оставлял в лыжне, а другой отталкивался. А в 1995 году шведский атлет Гунде Сван стал первым чемпионом мира, который победил, используя стиль с попеременным отталкиванием обеими ногами и разнонаправленным скольжением. Движения схожи с движениями конькобежцев – отсюда и название. Такая техника более энергозатратная и сложная с технической точки зрения. А для безопасного катания нужна специальная площадка.

Фото: istockphoto.com

Помимо классических и коньковых лыж в магазине можно найти и комбинированные. По сути это классические лыжи с усиленной жёсткостью, что позволяет использовать их для катания в коньковом стиле. Они позволяют сэкономить и хорошо подойдут, если вы покупаете лыжи впервые – будет возможность попробовать оба стиля и определиться, какой вам больше по душе. Однако более опытных спортсменов комбинированные лыжи ограничивают: полностью прочувствовать особенности стилей не получится.

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Подберите пару по росту

Рассчитать необходимую длину лыж несложно. Если вы остановились на классическом варианте, прибавьте к своему росту 20-30 см. Если же хотите попробовать коньковый стиль, добавляйте 10-15 см. Во втором случае чем короче лыжи, тем легче ими маневрировать. Поэтому начинающим можно выбирать пары покороче.

Фото: istockphoto.com

Комбинированные лыжи представляют собой нечто среднее между классикой и коньком. Поэтому их выбирать стоит из расчёта: ваш рост плюс 15-20 см.

Выберите жёсткость

Жёсткость подбирается по весу лыжника с помощью соответствующей маркировки на самом инвентаре. Как правило, указывается диапазон веса, например, 65-78 кг.

Однако маркировка есть не всегда. В таком случае можно воспользоваться «бумажным» тестом.

Найдите точку баланса (сделать это можно при помощи тонкой линейки или взяв лыжу двумя пальцами). Положите лыжи на пол и встаньте на них так, чтобы носки ботинок находились на линии баланса. Стойте ровно, равномерно распределив вес на обе ноги. Попросите кого-нибудь провести под лыжами листом бумаги. Если формат А4 выходит вперёд ботинка на 20-25 см и доходит до пятки, вы выбрали правильную жёсткость.

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Проверьте качество лыж

При выборе следует обратить особое внимание на несколько моментов.

Лыжи не должны искривляться в продольном направлении. Проверить это можно, посмотрев вдоль желобка. Если он ровный и нет винтового изгиба, то всё в порядке.

Присмотритесь к скользящей поверхности – она должна быть ровной. Если заметили волны, бугры или ямки, такие лыжи стоит отложить.

Фото: istockphoto.com