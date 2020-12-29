За своё здоровье: как минимизировать вред от алкоголя

Новый год – рекордсмен по количеству проблем со здоровьем, вызванных алкоголем. Ситуация усугубляется продолжительными новогодними праздниками, которые располагают к ежедневным застольям с алкогольными напитками.
Вместе с Андреем Золотаревым, спортивным диетологом, врачом-нутригенетиком, фармацевтом, создателем и главным генетиком лаборатории alphagenetics.ru, официальным диетологом компании Optimum Nutrition, сосоздателем и одним из ведущих экспертов онлайн-школы Sport Nutrition Academy и спикером Международного фестиваля ЗОЖ и спорта SN PRO EXPO FORUM разбираемся, чем чревато злоупотребление алкоголем и как минимизировать вред для здоровья.
Чем опасен алкоголь?
Алкоголь крайне токсичен для организма, и за первой, эйфорической стадией лёгкого опьянения следует вторая, гораздо менее приятная, сопровождающаяся потерей самоконтроля, нарушениями координации и неадекватным поведением. Если на этом этапе вы не останавливаетесь (а в новогоднюю ночь здесь часто всё только начинается), наступает следующая стадия, самая «неаппетитная» и опасная для здоровья. Она характеризуется неспособностью самостоятельно двигаться, потерей сознания, рвотой, судорогами и т. д.
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Алкогольное опьянение чревато обострением хронических заболеваний, в том числе и тех, о которых человек даже не подозревает. Результат может оказаться печальным вплоть до летального исхода.
Как выбрать качественный алкоголь?
Шампанское. Главный напиток на Новый год – это, конечно же, шампанское. Не все знают, что настоящее шампанское производится именно во Франции, а то, что мы привыкли так называть, на самом деле, игристое вино. Для большинства это не имеет значения, и качественное игристое станет достойной альтернативой напитку из Шампани.
Определить качество шампанского можно по следующим критериям:
- когда бутылку встряхивают, пена быстро поднимается,
- пробка сделана из натурального материала,
- бутылка из толстого тёмного стекла.
Однако стоит знать, что само по себе шампанское, особенно сладкое, практически лидер по вредности, тем более если сопровождать его закусками, содержащими сахар. Это приводит к усилению алкогольного отравления и к воспалению поджелудочной железы. Но праздничный стол не ограничивается одним шампанским.
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Вино. На этикетке качественного вина обязательно указан производитель, сорт винограда и год сбора урожая. Как и в случае с шампанским, пробка должна быть не пластиковой, а натуральной. Один из показателей качества – цена. Хорошее вино обойдется минимум в тысячу рублей за бутылку. По этой же причине не стоит покупать дешёвые вина в коробках. Также напомним, что самые безопасные вина – сухие белые.
Водка. Настоящая водка должна быть прозрачной. На пробке, как и на этикетке, указана дата изготовления. Нормальный срок хранения напитка – один год. Если указан более длительный период, это говорит о том, что в составе много «химии».
Виски. Качественным считается виски с минимальным набором ингредиентов. Идеальный напиток изготавливают на основе ячменя, пшеницы, ржи или кукурузы. Крепость должна составлять не менее 50-60%. Настоящий виски прозрачный с характерным коричневым оттенком. Ещё один показатель качества – выдержка не менее трёх лет. Важно: хороший виски не имеет яркого спиртового вкуса.
Фото: istockphoto.com
Коньяк. Как и шампанское, оригинальный напиток делают во Франции. Коньяк других производителей лучше покупать в специализированных магазинах. Срок выдержки качественного алкоголя начинается от двух лет. Наибольшая выраженность вкуса отмечается при трёх-пятилетней выдержке. Проверить качество можно, перевернув бутылку вверх дном. Если со дна падает одна крупная капля, а на стенках появляются маслянистые следы, перед вами хороший коньяк. Так же, как и виски, он не должен иметь привкуса спирта и оставлять ощущение жжения.
Ликёр. Высококачественный ликёр изготавливается из натуральных ингредиентов и не должен содержать искусственных ароматизаторов. Он имеет определённую консистенцию. Исключение составляют напитки с добавлением молока или яичного белка. В этом случае в бутылке видна чёткая граница между спиртовой частью и «начинкой». Хороший ликёр не должен пениться. Это легко проверить, встряхнув бутылку. Ликёры – лидеры по вредности, именно по этой причине их не стоит употреблять более 100 мл.
Чем не стоит закусывать алкогольные напитки?
Для большинства признак хорошего застолья – качественный алкоголь и обильная закуска. То, что пища должна быть плотной, не вызывает сомнений, ведь так считалось на протяжении долгого времени. Учёные из Абердинского университета выяснили, что тяга к сочетанию алкоголя и высококалорийной пищи у европейцев буквально в крови: такие пристрастия объясняются работой гена, регулирующего аппетит и жажду.
Жирная пища. В прошлом продукты, способствующие образованию жировой прослойки, помогали людям, занятым тяжёлым физическим трудом, пережить суровые зимы. Так появилась классика национальных кухонь: например, немецкое пиво с жареными сосисками, английский эль с яичницей и беконом или русская водка с икрой или кусочком сала.
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С одной стороны, спиртное растворяет жиры и усиливает аппетит. С другой – жир образует на слизистой оболочке желудка защитную плёнку, которая замедляет поступление этанола в кровь и опьянение, поэтому кажется, что до «нормы» ещё далеко. Поэтому алкогольное отравление (если речь о качественном спиртном) – чаще всего результат злоупотребления крепкими напитками и высококалорийными закусками. А поскольку сегодня мы ведём гораздо менее активный образ жизни, меньшее, что грозит любителям таких сочетаний, – ожирение печени.
Также поджелудочная железа одинаково «не любит» жирные блюда, сахар и этанол, а ведь расщеплять жиры – прямая обязанность этого органа. Хуже всего, если в организм поступает гомогенизированный жир (модифицированное растительное масло, кулинарный жир, маргарин, рафинад), на котором обычно жарят чипсы, орешки, наггетсы и прочие «деликатесы». С такими веществами поджелудочной железе справляться особенно трудно – при этом увеличивается риск панкреатита.
Сладости. Не слишком гармонирует спиртное и со сладостями. Печень в первую очередь расщепляет глюкозу, содержащуюся в кондитерских изделиях, а на алкоголь «мощности» не хватает. Если крем пирожного или торта сделан на основе гомогенизированного жира, создаётся двойная нагрузка: на печень и на поджелудочную железу.
Фото: istockphoto.com
Острые блюда. В закуски часто добавляют острые приправы, польза которых несомненна: специи согревают, препятствуют развитию патогенных бактерий. В сочетании с небольшим количеством алкоголя здоровому человеку они не повредят. Но у тех, кто злоупотребляет приправами, вкусовые рецепторы постепенно теряют чувствительность, поэтому специй требуется всё больше. А в больших количествах они раздражают слизистую желудка и кишечника. Алкоголь оказывает такое же действие. В результате это может привести к гастриту, язве желудка и геморрою.
Солёные закуски. Соль способствует накоплению воды в организме. Всего 9 г достаточно, чтобы «вместить» литр воды. Жидкость, конечно, организму нужна, но чрезмерное употребление солёных блюд создаёт нагрузку на почки и сердце и повышает артериальное давление.
Как подготовиться к новогодней ночи?
Чтобы подготовить организм к приёму алкоголя и сократить риски для здоровья, есть несколько простых рекомендаций.
Перед началом праздника выпейте несколько измельчённых таблеток активированного угля с большим количеством воды.
Накануне съешьте что-нибудь «обволакивающее», например овсянку или бутерброд с маслом. Оказавшись непосредственно на мероприятии, желательно выбрать жирное, сытное блюдо.
Старайтесь не употреблять алкоголь с газированными напитками.
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За час-полтора примите 50-100 мл алкогольного напитка, который планируете пить на самом мероприятии, и хорошо перекусите, это запустит синтез АДГ (антидиуретический гормон), который и занимается расщеплением алкоголя.
Не смешивайте различные виды алкоголя. Между тостами делайте большие промежутки, пейте спиртное маленькими глотками.
Если чувствуете, что начинаете пьянеть, выпейте полстакана лимонного сока: витамин С помогает уменьшить негативное воздействие алкоголя.
Если же наступило похмелье, очень быстро и эффективно его устраняет длительный сон. Он сводит к минимуму неприятные симптомы или полностью их нейтрализует. Если же возможности отоспаться нет, то прежде всего отправляйтесь в душ. Холодные водные процедуры повышают тонус и улучшают кровообращение.