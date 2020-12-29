За своё здоровье: как минимизировать вред от алкоголя

Новый год – рекордсмен по количеству проблем со здоровьем, вызванных алкоголем. Ситуация усугубляется продолжительными новогодними праздниками, которые располагают к ежедневным застольям с алкогольными напитками.

Вместе с Андреем Золотаревым, спортивным диетологом, врачом-нутригенетиком, фармацевтом, создателем и главным генетиком лаборатории alphagenetics.ru, официальным диетологом компании Optimum Nutrition, сосоздателем и одним из ведущих экспертов онлайн-школы Sport Nutrition Academy и спикером Международного фестиваля ЗОЖ и спорта SN PRO EXPO FORUM разбираемся, чем чревато злоупотребление алкоголем и как минимизировать вред для здоровья.

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Чем опасен алкоголь?

Алкоголь крайне токсичен для организма, и за первой, эйфорической стадией лёгкого опьянения следует вторая, гораздо менее приятная, сопровождающаяся потерей самоконтроля, нарушениями координации и неадекватным поведением. Если на этом этапе вы не останавливаетесь (а в новогоднюю ночь здесь часто всё только начинается), наступает следующая стадия, самая «неаппетитная» и опасная для здоровья. Она характеризуется неспособностью самостоятельно двигаться, потерей сознания, рвотой, судорогами и т. д.

Фото: istockphoto.com

Алкогольное опьянение чревато обострением хронических заболеваний, в том числе и тех, о которых человек даже не подозревает. Результат может оказаться печальным вплоть до летального исхода.

Как выбрать качественный алкоголь?

Шампанское. Главный напиток на Новый год – это, конечно же, шампанское. Не все знают, что настоящее шампанское производится именно во Франции, а то, что мы привыкли так называть, на самом деле, игристое вино. Для большинства это не имеет значения, и качественное игристое станет достойной альтернативой напитку из Шампани.

Определить качество шампанского можно по следующим критериям:

когда бутылку встряхивают, пена быстро поднимается,

пробка сделана из натурального материала,

бутылка из толстого тёмного стекла.

Однако стоит знать, что само по себе шампанское, особенно сладкое, практически лидер по вредности, тем более если сопровождать его закусками, содержащими сахар. Это приводит к усилению алкогольного отравления и к воспалению поджелудочной железы. Но праздничный стол не ограничивается одним шампанским.

Фото: istockphoto.com

Вино. На этикетке качественного вина обязательно указан производитель, сорт винограда и год сбора урожая. Как и в случае с шампанским, пробка должна быть не пластиковой, а натуральной. Один из показателей качества – цена. Хорошее вино обойдется минимум в тысячу рублей за бутылку. По этой же причине не стоит покупать дешёвые вина в коробках. Также напомним, что самые безопасные вина – сухие белые.

Водка. Настоящая водка должна быть прозрачной. На пробке, как и на этикетке, указана дата изготовления. Нормальный срок хранения напитка – один год. Если указан более длительный период, это говорит о том, что в составе много «химии».

Виски. Качественным считается виски с минимальным набором ингредиентов. Идеальный напиток изготавливают на основе ячменя, пшеницы, ржи или кукурузы. Крепость должна составлять не менее 50-60%. Настоящий виски прозрачный с характерным коричневым оттенком. Ещё один показатель качества – выдержка не менее трёх лет. Важно: хороший виски не имеет яркого спиртового вкуса.

Фото: istockphoto.com

Коньяк. Как и шампанское, оригинальный напиток делают во Франции. Коньяк других производителей лучше покупать в специализированных магазинах. Срок выдержки качественного алкоголя начинается от двух лет. Наибольшая выраженность вкуса отмечается при трёх-пятилетней выдержке. Проверить качество можно, перевернув бутылку вверх дном. Если со дна падает одна крупная капля, а на стенках появляются маслянистые следы, перед вами хороший коньяк. Так же, как и виски, он не должен иметь привкуса спирта и оставлять ощущение жжения.

Ликёр. Высококачественный ликёр изготавливается из натуральных ингредиентов и не должен содержать искусственных ароматизаторов. Он имеет определённую консистенцию. Исключение составляют напитки с добавлением молока или яичного белка. В этом случае в бутылке видна чёткая граница между спиртовой частью и «начинкой». Хороший ликёр не должен пениться. Это легко проверить, встряхнув бутылку. Ликёры – лидеры по вредности, именно по этой причине их не стоит употреблять более 100 мл.

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Чем не стоит закусывать алкогольные напитки?

Для большинства признак хорошего застолья – качественный алкоголь и обильная закуска. То, что пища должна быть плотной, не вызывает сомнений, ведь так считалось на протяжении долгого времени. Учёные из Абердинского университета выяснили, что тяга к сочетанию алкоголя и высококалорийной пищи у европейцев буквально в крови: такие пристрастия объясняются работой гена, регулирующего аппетит и жажду.

Жирная пища. В прошлом продукты, способствующие образованию жировой прослойки, помогали людям, занятым тяжёлым физическим трудом, пережить суровые зимы. Так появилась классика национальных кухонь: например, немецкое пиво с жареными сосисками, английский эль с яичницей и беконом или русская водка с икрой или кусочком сала.

Фото: istockphoto.com

С одной стороны, спиртное растворяет жиры и усиливает аппетит. С другой – жир образует на слизистой оболочке желудка защитную плёнку, которая замедляет поступление этанола в кровь и опьянение, поэтому кажется, что до «нормы» ещё далеко. Поэтому алкогольное отравление (если речь о качественном спиртном) – чаще всего результат злоупотребления крепкими напитками и высококалорийными закусками. А поскольку сегодня мы ведём гораздо менее активный образ жизни, меньшее, что грозит любителям таких сочетаний, – ожирение печени.

Также поджелудочная железа одинаково «не любит» жирные блюда, сахар и этанол, а ведь расщеплять жиры – прямая обязанность этого органа. Хуже всего, если в организм поступает гомогенизированный жир (модифицированное растительное масло, кулинарный жир, маргарин, рафинад), на котором обычно жарят чипсы, орешки, наггетсы и прочие «деликатесы». С такими веществами поджелудочной железе справляться особенно трудно – при этом увеличивается риск панкреатита.

Сладости. Не слишком гармонирует спиртное и со сладостями. Печень в первую очередь расщепляет глюкозу, содержащуюся в кондитерских изделиях, а на алкоголь «мощности» не хватает. Если крем пирожного или торта сделан на основе гомогенизированного жира, создаётся двойная нагрузка: на печень и на поджелудочную железу.

Фото: istockphoto.com

Острые блюда. В закуски часто добавляют острые приправы, польза которых несомненна: специи согревают, препятствуют развитию патогенных бактерий. В сочетании с небольшим количеством алкоголя здоровому человеку они не повредят. Но у тех, кто злоупотребляет приправами, вкусовые рецепторы постепенно теряют чувствительность, поэтому специй требуется всё больше. А в больших количествах они раздражают слизистую желудка и кишечника. Алкоголь оказывает такое же действие. В результате это может привести к гастриту, язве желудка и геморрою.

Солёные закуски. Соль способствует накоплению воды в организме. Всего 9 г достаточно, чтобы «вместить» литр воды. Жидкость, конечно, организму нужна, но чрезмерное употребление солёных блюд создаёт нагрузку на почки и сердце и повышает артериальное давление.

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Как подготовиться к новогодней ночи?

Чтобы подготовить организм к приёму алкоголя и сократить риски для здоровья, есть несколько простых рекомендаций.

Перед началом праздника выпейте несколько измельчённых таблеток активированного угля с большим количеством воды.

Накануне съешьте что-нибудь «обволакивающее», например овсянку или бутерброд с маслом. Оказавшись непосредственно на мероприятии, желательно выбрать жирное, сытное блюдо.

Старайтесь не употреблять алкоголь с газированными напитками.

Фото: istockphoto.com

За час-полтора примите 50-100 мл алкогольного напитка, который планируете пить на самом мероприятии, и хорошо перекусите, это запустит синтез АДГ (антидиуретический гормон), который и занимается расщеплением алкоголя.

Не смешивайте различные виды алкоголя. Между тостами делайте большие промежутки, пейте спиртное маленькими глотками.

Если чувствуете, что начинаете пьянеть, выпейте полстакана лимонного сока: витамин С помогает уменьшить негативное воздействие алкоголя.

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Если же наступило похмелье, очень быстро и эффективно его устраняет длительный сон. Он сводит к минимуму неприятные симптомы или полностью их нейтрализует. Если же возможности отоспаться нет, то прежде всего отправляйтесь в душ. Холодные водные процедуры повышают тонус и улучшают кровообращение.