Новый год за границей: 5 стран, куда можно улететь без визы

Любителям новогодних путешествий не стоит отчаиваться. Хоть в большинство государств въезд закрыт, есть немало стран, где можно отлично провести новогодние праздники. Более того, в этом списке есть страны, для посещения которых не нужна виза, а это значит, что в путешествие отправиться ещё проще! Главное – не забудьте, что по возвращении домой придётся сдать тест на коронавирус.

Новый год на родине фараонов

Египет – страна, открытая для посещения россиянами в период пандемии. Формально виза нужна, но она ставится на границе сотрудниками пограничной службы, поэтому лишней мороки для её получения не потребуется.

Почему стоит поехать на Новый год в Египет? Ответ очевиден: вы сможете перенестись из зимы в лето. Встретите Новый год в в экзотической обстановке – вокруг пальмы, шум моря, а под ногами – золотой песок. Это-то вы уж точно никогда не забудете!

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Райский отдых на Мальдивах

Если отбросить немаленький ценник, то поездка на Мальдивские острова– легкоосуществимое путешествие. Россияне могут находиться на Мальдивах без визы в течение 30 дней. Стоимость тура на одного человека в период новогодних праздников составит не менее 100 тысяч рублей. Взамен вы получите яркие впечатления – почти все курорты организуют для туристов концерты, спортивные турниры и гастрономические вечеринки. В зимние месяцы Мальдивы особенно привлекательны: температура воздуха колеблется в районе 30°C, а вода разогрета до 26-27°C. Когда ещё вы встретите Новый год на берегу Индийского океана.

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Путешествие в Южную Корею

Южная Корея – это страна, которая сочетает в себе древнюю культуру и историю с высокой технологичностью и развитостью. За одну поездку вы сможете увидеть как огромные небоскрёбы Сеула, так и умиротворяющие пейзажи корейской провинции. Самый главный плюс – въезд в страну разрешён во время пандемии, а россиянам для этого не требуется виза.

Национальная культура Южной Кореи поразит любого человека, поэтому, если вы хотите получить из новогодней поездки яркие эмоции, вам точно туда.

Фото: istockphoto.com

Хочу туда: 6 необычных мест для новогоднего отдыха за городом Домики хоббитов, футуристические сооружения в виде капсул и другие места, в которые можно сбежать из столицы на праздники.

Стамбул и турецкие пляжи на Новый год

Не секрет, что россияне могут посещать Турцию без визы. К тому же, страна не закрыла свои границы. Однако стоит помнить, что недавно власти Турции усилили коронавирусные ограничения. Действия некоторых из них затрагивают и туристов:

В отелях приостановлена работа хаммамов, саун и крытых бассейнов.

Действует масочный режим в общественных местах.

В Стамбуле кафе и рестораны работают только на вынос, а в выходные большинство из них закрыто.

Однако это не повод отказывать себе в новогодней поездке. На туристов не распространяется комендантский час, который действует для местных жителей. Большинство достопримечательностей Турции по-прежнему открыты для посещения, а пляжи никто не закрывал.

Фото: istockphoto.com

Новый год по-сербски

Для россиян виза в Сербию не нужна. Почему бы не встретить Новый год в гостеприимной и красивой стране?

На новогоднем столе вас ждут традиционные сербские блюда: сарма и сливовица. Детей поздравят Дед Мраз и Снегулица.

Фото: istockphoto.com

В центре Белграда каждый год проводится большая рождественская ярмарка, где продаются сувениры, наливают глинтвейн и выступают народные ансамбли. Накануне Нового года в Сербии проводится забег Дедов Морозов – они, наряженные в костюмы, бегут по центральным улицам.