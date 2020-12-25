Встретить Новый год на сноуборде куда интереснее, чем за столом.

Парк, каток и первый забег в году: как проводить 2020-й активно

Этот год наверняка запомнится надолго: некоторые события – хорошо это или плохо – навсегда изменили мир и общество. Многим не терпится поскорее проводить сумбурный 2020-й и начать уже новый год с новыми надеждами. Если праздничную ночь не хочется в который раз просидеть за столом, можно провести вечер совсем иначе. Вот несколько идей, как встретить Новый спортивный 2021-й.

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Спортивный парк «Волен»

Где: г. Москва.

Когда: 31 декабря.

Новогоднюю ночь можно провести в спортивном парке. Здесь есть 15 трасс для занятий разными видами спорта и экипировка напрокат: горные или беговые лыжи, сноуборд, тюбы и ледянки. Не обязательно ограничиваться боем курантов – можно снять коттедж на все каникулы.

По праздничной программе запланирован салют, концерт, аниматоры для детей и многое другое. А темой вечера стало «Путешествие вокруг света»: в эпоху пандемии окунитесь в атмосферу разных стран при помощи декораций и попробуйте национальную европейскую кухню.

Забег обещаний

Где: в любом городе.

Когда: 1 января.

Ежегодно мы даём себе сотню обещаний, которые нужно выполнить за следующие 365 дней. Сделайте первый шаг уже 1 января! Что нужно сделать, чтобы принять участие? Найти свой город в списке на сайте, зарегистрироваться, получить на почту нагрудный номер, распечатать его и написать обещание.

В первый день нового года попробуйте пробежать символический 2021 метр вместе с тысячами единомышленников.

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Каток на ВДНХ

Где: г. Москва.

Когда: 31 декабря.

Ежегодно тысячи гостей и жителей столицы встречают Новый год на одном из крупнейших катков Москвы, площадь которого – 20 тысяч кв. м. В 2020-м главной темой декораций станет 200-летие с открытия Антарктиды. В 20:00 31 декабря начнётся ледовое шоу с участием отечественных артистов. А после полуночного боя курантов в небе прогремит праздничный салют.

Билеты на шоу можно приобрести только онлайн, количество ограничено.

ГУМ-каток

Где: г. Москва.

Когда: 31 декабря.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации на территории катка установлены бактерицидные лампы, контролируется соблюдение дистанции, а количество посетителей ограничено. Билеты также нужно покупать онлайн. Тем не менее, это не должно помешать проведению концертной программы, которая держится организаторами в секрете до самого мероприятия.

Купить билеты на сайте.

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Забег «Новогодний подъём удалёнка»

Где: любой город.

Когда: 31 декабря – 1 января.

Дистанции: 2020 м / 2021 м ю 5 км / 10 км / 21 км.

Новые реалии – новый забег. В нём может поучаствовать каждый, находясь в любой точке мира. Очный забег начнётся 31 декабря в 18:00 в парке Северное Тушино. Чтобы получить в подарок памятный набор, нужно зарегистрироваться, а чтобы принять участие – просто прийти и выбрать дистанцию. На выбор предлагаются две: 2020 или 5 тыс. метров.

Продолжится забег 1 января. К этой эстафете может присоединиться каждый, пробежав любое расстояние. В Москве бегуны стартуют в 21:00 по адресу Фрунзенская набережная, 32.