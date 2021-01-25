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Где взять витамин D зимой? Как восполнить недостаток витамина D зимой?

Где взять витамин D зимой?
Мария Васильева Ирина Яковенко
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Солнечная энергия: где взять витамин D зимой?
От его уровня в организме зависит состояние кожи и настроение.
Lifestyle / Здоровье 0
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Солнечный свет необходим для поддержания здоровья. Благодаря солнцу организм вырабатывает витамин D, необходимый для поддержания хорошего самочувствия и укрепления иммунной системы. В летнее время, когда мы часто бываем на свежем воздухе, дефицита в «солнечном витамине» не возникает. Но что же делать зимой, особенно в пасмурные дни, когда мы подвержены большему риску заболеть? Разбираемся с дерматологом Марией Васильевой, где взять витамин D в снежный сезон.

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Зачем нужен витамин D?

Мария: Витамин D — единственный, который вырабатывает наш организм под действием солнечного света. Он способствует регуляции обмена веществ, поддержанию оптимального состояния сердечно-сосудистой, мышечной, костной и нервной систем, снижает риск возникновения депрессии и нарушений сна. Кроме того, это неотъемлемый компонент поддержки репродуктивного здоровья женщины, в том числе во время беременности и в период лактации.

Фото: istockphoto.com

Суточная потребность в витамине D составляет 2,5-5 мкг. Это значение повышается при следующих факторах:

  • недостаток солнечного света;
  • пожилой возраст;
  • вегетарианство;
  • диета с низким содержанием жиров;
  • заболевания желудочно-кишечного тракта;
  • беременность и лактация;
  • период интенсивного роста и развития.

В этих случаях необходимо дополнительно употреблять витамин D.

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Как восполнить недостаток «солнечного витамина» зимой?

Мария: Пищевые источники витамина D – это молочные продукты, рыбий жир, печень рыб, икра, яичный желток. Но в пищевых продуктах его содержание незначительное, поэтому при дефиците витамина восполнение таким способом всё же будет недостаточным.

Фото: istockphoto.com

Не стоит забывать про молочные продукты – в них, помимо кальция, содержится и витамин D. Старайтесь чаще бывать на улице, чтобы насладиться лучами солнечного света. Даже зимой это необходимо, так как солнце никогда не перестаёт оказывать на нас воздействие. В течение рабочего дня проводите перерывы на кофе или обед на свежем воздухе.

Не используйте в зимнее время солнцезащитный крем, иначе витамин D вы не получите. Он синтезируется благодаря UVB-лучам, которые косметическое средство не пропускает.

Если у вас серьёзный дефицит витамина D, врачи могут порекомендовать специальные добавки в форме таблеток или капель.

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Как определить дефицит витамина?

Мария: Для определения уровня витамина D необходимо обратиться в любую лабораторию, сдать анализ венозной крови на содержание сывороточного 25(OH)D. Лечение при дефиците назначается врачом и обычно заключается в назначении витамина D перорально.

Фото: istockphoto.com

Самостоятельный приём витамина D без определения уровня содержания в крови опасен для здоровья! Гипервитаминоз D может способствовать активному камнеобразованию в желчном пузыре и почках. Обязательно проконсультируйтесь у специалиста.
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