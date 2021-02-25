Без лишних калорий: 5 рецептов ПП-печенья

И отрабатывать каждый кусочек в зале не придётся.

Вариантов приготовления печенья бессчётное количество. Но большинство из них – на пшеничной муке, с сахаром и другими добавками, которые могут навредить фигуре. Мы собрали такие рецепты, которые можно готовить и есть с удовольствием, не беспокоясь о лишних калориях.

Полезный перекус: как выбрать идеальный протеиновый батончик И правда ли они помогают похудеть.

Овсяное печенье без сахара

Вам понадобятся:

овсяные хлопья – 150 г;

любая мука – 100 г;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

мёд (жидкий) – 100 г;

яйцо – 1 шт.;

растительное масло – 4 ст. л.;

щепотка ванилина;

корица по желанию;

рубленные орехи, изюм по вкусу.

В миске смешиваем овсяные хлопья, просеянную муку, разрыхлитель, ванилин и корицу. В другой ёмкости соединяем мёд, яйцо и масло. Переливаем жидкие ингредиенты в сухие и перемешиваем до однородности. Добавляем изюм и орехи по желанию, также тщательно смешиваем.

Влажными руками формируем печенье и выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Слегка прижимаем будущие печеньки. Выпекаем в разогретой до 170 градусов духовке 15 минут до румяности.

Сладкая жизнь: 8 сахарозаменителей, которые можно найти у себя на кухне И не обязательно отказываться от сладостей.

Печенье без глютена, сахара и молочных продуктов

Вам понадобятся:

арахисовая мука –175 г;

рисовая мука ц/з – 145 г;

тапиоковый крахмал – 60 г;

подсластитель – 45 г;

щепотка соли;

орехи (по желанию) –10 г;

масло кокосовое –30 г;

урбеч или паста кокосовая/арахисовая – 55 г;

яйца – 2 шт.

Замешиваем тесто, перемешав все ингредиенты, и убираем в холодильник на 40 минут. Затем раскатываем его и вырезаем печеньки. Можно использовать любую имеющуюся у вас форму. Выпекаем 15 минут при 180 градусах и ещё 10 минут при 200 градусах.

Шоколадное печенье без сахара с ореховой пастой

Вам понадобятся:

яйцо – 1 шт.;

сливочное масло – 30 г;

тёмный шоколад без сахара – 40 г;

рисовая мука – 60 г;

ванильный экстракт – 1 ч. л.;

сахарозаменитель по вкусу;

щепотка соли;

разрыхлитель – 1/2 ч. л.;

шоколадные дропсы без сахара (по желанию);

ореховая паста для начинки.

Взбиваем яйцо с щепоткой соли до устойчивой пены, добавляем сахарозаменитель и ванильный экстракт. Шоколад и сливочное масло растапливаем на водяной бане, остужаем и добавляем к яйцу, хорошенько перемешиваем. Добавляем муку с разрыхлителем, также смешиваем и в последнюю очередь добавляем шоколадные «капли». Отправляем тесто в холодильник на полчаса.

Достаем, берём небольшой кусочек и кладём в середину ореховую пасту (если у вас она жидкая, поставьте ненадолго в холодильник). Выпекаем при 170 градусах 10-15 минут.

Плитка каждый день: какой шоколад можно есть без вреда для фигуры А от какого лучше отказаться.

Творожное ПП-печенье с начинкой

Вам понадобятся:

творог в брикете – 200 г;

рисовая мука – 150 г;

сливочное масло – 30 г;

яйцо – 1 шт.;

сахарозаменитель по вкусу;

разрыхлитель – 1/2 ч. л.;

арахисовая паста – 50 г.

Арахисовую пасту выкладываем на фольгу по половине чайной ложки и отправляем в морозилку. Яйца смешиваем с творогом и растопленным сливочным маслом. В муку добавляем сахарозаменитель, разрыхлитель и перемешиваем с творожной частью. Замешиваем тесто и отправляем в холодильник на полчаса. Затем формируем из него маленькие кружочки. Внутрь каждого кладём затвердевший шарик арахисовой начинки и отправляем в духовку при 180 градусах на 15-20 минут.

Фитнес-печеньки

Вам понадобятся:

большое сладкое яблоко – 1 шт.;

геркулес долгой варки – 60 г;

кокосовая или другая ПП-мука – 30 г;

семена, семечки, орешки по вкусу – ~30 г.

Натираем на тёрке яблоко, а затем доводим до состояния пюре в блендере. Добавляем остальные ингредиенты, перемешиваем и формируем печенье. Выкладываем на силиконовый коврик и отправляем в духовку на 25-30 минут при 180 градусах.