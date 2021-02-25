Без лишних калорий: 5 рецептов ПП-печенья

Вариантов приготовления печенья бессчётное количество. Но большинство из них – на пшеничной муке, с сахаром и другими добавками, которые могут навредить фигуре. Мы собрали такие рецепты, которые можно готовить и есть с удовольствием, не беспокоясь о лишних калориях.
Овсяное печенье без сахара
Вам понадобятся:
- овсяные хлопья – 150 г;
- любая мука – 100 г;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- мёд (жидкий) – 100 г;
- яйцо – 1 шт.;
- растительное масло – 4 ст. л.;
- щепотка ванилина;
- корица по желанию;
- рубленные орехи, изюм по вкусу.
В миске смешиваем овсяные хлопья, просеянную муку, разрыхлитель, ванилин и корицу. В другой ёмкости соединяем мёд, яйцо и масло. Переливаем жидкие ингредиенты в сухие и перемешиваем до однородности. Добавляем изюм и орехи по желанию, также тщательно смешиваем.
Влажными руками формируем печенье и выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Слегка прижимаем будущие печеньки. Выпекаем в разогретой до 170 градусов духовке 15 минут до румяности.
Печенье без глютена, сахара и молочных продуктов
Вам понадобятся:
- арахисовая мука –175 г;
- рисовая мука ц/з – 145 г;
- тапиоковый крахмал – 60 г;
- подсластитель – 45 г;
- щепотка соли;
- орехи (по желанию) –10 г;
- масло кокосовое –30 г;
- урбеч или паста кокосовая/арахисовая – 55 г;
- яйца – 2 шт.
Замешиваем тесто, перемешав все ингредиенты, и убираем в холодильник на 40 минут. Затем раскатываем его и вырезаем печеньки. Можно использовать любую имеющуюся у вас форму. Выпекаем 15 минут при 180 градусах и ещё 10 минут при 200 градусах.
Шоколадное печенье без сахара с ореховой пастой
Вам понадобятся:
- яйцо – 1 шт.;
- сливочное масло – 30 г;
- тёмный шоколад без сахара – 40 г;
- рисовая мука – 60 г;
- ванильный экстракт – 1 ч. л.;
- сахарозаменитель по вкусу;
- щепотка соли;
- разрыхлитель – 1/2 ч. л.;
- шоколадные дропсы без сахара (по желанию);
- ореховая паста для начинки.
Взбиваем яйцо с щепоткой соли до устойчивой пены, добавляем сахарозаменитель и ванильный экстракт. Шоколад и сливочное масло растапливаем на водяной бане, остужаем и добавляем к яйцу, хорошенько перемешиваем. Добавляем муку с разрыхлителем, также смешиваем и в последнюю очередь добавляем шоколадные «капли». Отправляем тесто в холодильник на полчаса.
Достаем, берём небольшой кусочек и кладём в середину ореховую пасту (если у вас она жидкая, поставьте ненадолго в холодильник). Выпекаем при 170 градусах 10-15 минут.
Творожное ПП-печенье с начинкой
Вам понадобятся:
- творог в брикете – 200 г;
- рисовая мука – 150 г;
- сливочное масло – 30 г;
- яйцо – 1 шт.;
- сахарозаменитель по вкусу;
- разрыхлитель – 1/2 ч. л.;
- арахисовая паста – 50 г.
Арахисовую пасту выкладываем на фольгу по половине чайной ложки и отправляем в морозилку. Яйца смешиваем с творогом и растопленным сливочным маслом. В муку добавляем сахарозаменитель, разрыхлитель и перемешиваем с творожной частью. Замешиваем тесто и отправляем в холодильник на полчаса. Затем формируем из него маленькие кружочки. Внутрь каждого кладём затвердевший шарик арахисовой начинки и отправляем в духовку при 180 градусах на 15-20 минут.
Фитнес-печеньки
Вам понадобятся:
- большое сладкое яблоко – 1 шт.;
- геркулес долгой варки – 60 г;
- кокосовая или другая ПП-мука – 30 г;
- семена, семечки, орешки по вкусу – ~30 г.
Натираем на тёрке яблоко, а затем доводим до состояния пюре в блендере. Добавляем остальные ингредиенты, перемешиваем и формируем печенье. Выкладываем на силиконовый коврик и отправляем в духовку на 25-30 минут при 180 градусах.