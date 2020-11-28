И не обязательно отказываться от сладостей.

Сладкая жизнь: 8 сахарозаменителей, которые можно найти у себя на кухне

Задумываетесь о том, чтобы сократить потребление сахара? Для этого вовсе не обязательно полностью отказываться от сладкого или употреблять искусственные подсластители. Немало полезных альтернатив можно найти практически на любой кухне. «Чемпионат» собрал подборку продуктов, которыми можно заменить привычный сахар. Проверьте, наверняка, что-то завалялось и у вас!

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Мёд

Пожалуй, самая популярная замена для сахара. Мед не только вкусный, но и обладает полезными свойствами. Его можно есть вместе с чаем, добавлять в йогурт, кашу, творог или выпечку.

Фото: istockphoto.com

Финики

У этой полезной сладости низкий гликемический индекс, а значит, выброс сахара в кровь будет не так велик. Финики можно использовать как альтернативы десерту, а также как сладкую добавку в смузи, йогурт или кашу.

Пюре из фруктов

Пюре из бананов или яблок вполне может восполнить потребность в сладком. Яблочное станет вкусной заменой печенья и конфет к чаю, а банановое можно добавлять в выпечку: кексы, хлеб или блинчики.

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Арахисовая паста

Пасту из арахиса тоже можно добавлять в выпечку, а можно намазывать на хлеб и делать тосты. Но важно выбирать натуральный состав без добавления сахара и других вредных ингредиентов.

Кленовый сироп

Хотя это и не самый распространённый продукт на кухне, но точно хорошая и вкусная альтернатива сахару. Сироп можно добавлять к блинчикам, в кашу и в коктейли. Но будьте внимательны: убедитесь, что в составе только натуральные ингредиенты.

Фото: istockphoto.com

Корица

Эта пряность подойдёт для тех, кто привык добавлять сахар в кофе. Корица придаст напитку пикантность и сладковатый привкус.

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Какао

Из какао-порошка получится не только вкусный напиток, но и разные десерты. Не бойтесь экспериментировать!

Фото: istockphoto.com

Замороженный фруктовый сок

Фруктовый лёд можно приготовить и самостоятельно. Для десерта понадобится сок и формочки: заливаем жидкость, вставляем в ёмкость палочку и отправляем в морозилку. По желанию можно добавить в сок кусочки фруктов или ягод.