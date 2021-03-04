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Какие процедуры помогают мышцам расти и восстанавливаться?

Полезные процедуры для мышц
Валентина Аношина
Какие процедуры могут помочь мышцам в росте и расслаблении?
Если чувствуете, что своими силами в зале уже не справляетесь.
Lifestyle / Фитнес 0
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Малоподвижный образ жизни оказывает негативное влияние на здоровье. Особенно ему подвержены мышцы, так как в них замедляется циркуляция крови. Из-за этого они атрофируются, забиваются, начинают болеть и беспокоить. Как им можно помочь, если нет времени на систематические тренировки в зале и бассейне?

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Массаж

Самое простое и эффективное решение для восстановления мышц – массаж. Он помогает расслабиться мышечному корсету и улучшает ток крови и лимфы в организме. Единственный минус – болезненные ощущения, так как при лечебном массаже нужно размять все забитые и атрофированные участки.

Фото: istockphoto.com

Прессотерапия

Если вы не можете терпеть некоторый дискомфорт во время массажа, вам подойдёт прессотерапия. Это безболезненная аппаратная процедура с помощью сжатого воздуха. Она расслабляет нагруженные и забитые мышцы, улучшает циркуляцию крови в конечностях. С помощью неё можно воздействовать на всё тело или на отдельную группу мышц.

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Миостимуляция

Назначение миостимуляции – повысить мышечный тонус с помощью импульсов электрического тока. Процедура помогает быстрее восстановить работоспособность после продолжительных заболеваний, которые связаны с пониженной физической активностью. Её применяют при ослаблении, вялости и даже параличах скелетной мускулатуры для предотвращения её дистрофии.

Фото: istockphoto.com

Дарсонваль

Ещё один метод, основанный на импульсах переменного тока, – дарсонваль. Его большое преимущество в том, что он распространён не только в косметологических салонах, но и в домашнем уходе. То есть, каждый может купить себе аппарат и не платить деньги за процедуры. Благодаря им усиливается микроциркуляция крови, что приводит к насыщению тканей кислородом и активирует обмен веществ.

Фото: istockphoto.com

Устройств часто используют для лица и волос, но также существуют насадки для применения по всему телу.

Эндосфера

Недавно появившийся и набирающий популярность метод восстановления мышц – эндосфера. Эта косметологическая процедура направленна на вывод молочной кислоты из мышц и улучшение циркуляции крови. Её также применяют в медицине как дополнение к послеоперационной терапии.

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Проводят эндосферу с помощью специального аппарата, оснащённого подвижными сферами-роллерами из силикона, которые двигаются по определённому алгоритму с заданной частотой.

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